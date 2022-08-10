Автомобиль скорой помощи не смог проехать к больнице в Актау

- Сегодня машина скорой помощи с больным ребенком не могла проехать в приемный покой. Водители припарковались у шлагбаума, закрыв проезд. В итоге водитель Скорой сигналил до тех пор, пока один из владельцев авто не вышел, - рассказала очевидец.

Как рассказала местная жительница Гульзира, у приемного покоя в детской больнице постоянно творится бардак на парковке.В департаменте полиции пообещали навести порядок в рамках правил дорожного движения на данном участке.Также Гульзира возмущена тем, что у детской больницы стоит запрещающий знак для парковки. Из-за этого молодым мамам с детьми приходится парковать машины слишком далеко, что затруднительно.