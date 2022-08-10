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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:52

Просмотров: 999

Автомобиль скорой помощи не смог проехать к больнице в Актау

Карете скорой помощи, как рассказали очевидцы, преградили путь стоящие у шлагбаума автомобили.

Въезд в детскую больницу. Фото предоставила местная жительница Гульзира
Как рассказала местная жительница Гульзира, у приемного покоя в детской больнице постоянно творится бардак на парковке.

- Сегодня машина скорой помощи с больным ребенком не могла проехать в приемный покой. Водители припарковались у шлагбаума, закрыв проезд. В итоге водитель Скорой сигналил до тех пор, пока один из владельцев авто не вышел, - рассказала очевидец.


В департаменте полиции пообещали навести порядок в рамках правил дорожного движения на данном участке.

Также Гульзира возмущена тем, что у детской больницы стоит запрещающий знак для парковки. Из-за этого молодым мамам с детьми приходится парковать машины слишком далеко, что затруднительно.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:51
Во первых в этой проблеме виноват как всегда,ёкимат,а точнее архитектурный отдел или как там они называются ...те кто выдал разрешение на строительство двух вот этих зданий что на фото, ну а уже потом эти руль терьеры что свои тарантасы так по бросали

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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