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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 635

В Актау родные ищут пропавшего пожилого мужчину с проблемами с памятью

В Актау пропал 63-летний Сайлау Сатаев. По словам его сына Куата, мужчина вышел из дома 10 августа и до сих пор не вернулся.

Фото из архива семьи Сайлау Сатаева
Сын пропавшего Сайлау Сатаева просит жителей Актау помочь ему с поисками отца.

- Мой отец Сайлау Сатаев пропал 10 августа. Вышел из дома ближе к 6 вечера, и до сих пор о нём ничего неизвестно. У отца был микроинсульт. Плюс он в молодости работал на корабле. Поэтому у него походка, может быть, как у пьяного человека. Хотя на самом деле, он не пьёт, у него проблемы с памятью. Сам он добраться до дома не сможет. Я очень прошу жителей Актау, если кто его увидит – позвоните мне, - обратился житель Актау Куат.

Мужчина рассказал, что обратился в полицию.

В Актау родные ищут пропавшего пожилого мужчину с проблемами с памятью


Тех, кто видел Сайлау Сатаева, просят обратиться по номерам: +7 776 017 8588, +7 778 434 76 50.

Мужчина был одет в футболку с рисунком, трико и кеды. На нём была бейсболка. Рост примерно 170 сантиметров.



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