В Актау родные ищут пропавшего пожилого мужчину с проблемами с памятью

Сын пропавшего Сайлау Сатаева просит жителей Актау помочь ему с поисками отца.- Мой отец Сайлау Сатаев пропал 10 августа. Вышел из дома ближе к 6 вечера, и до сих пор о нём ничего неизвестно. У отца был микроинсульт. Плюс он в молодости работал на корабле. Поэтому у него походка, может быть, как у пьяного человека. Хотя на самом деле, он не пьёт, у него проблемы с памятью. Сам он добраться до дома не сможет. Я очень прошу жителей Актау, если кто его увидит – позвоните мне, - обратился житель Актау Куат.Мужчина рассказал, что обратился в полицию.Тех, кто видел Сайлау Сатаева, просят обратиться по номерам:Мужчина был одет в футболку с рисунком, трико и кеды. На нём была бейсболка. Рост примерно 170 сантиметров.