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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:02

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Дорожную разметку изменили на перекрёстке одной из оживлённых дорог Актау

В Актау на перекрёстке, в районе базы «Адай», изменена организация дорожного движения. Об этом сообщает Актауский городской акимат.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
На одном из оживлённых перекрёстков Актау изменили организацию движения авто.

- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области совместно с управлением административной полиции департамента полиции Мангистауской области сообщает, что изменена дорожная разметка на перекрёстке ХГМЗ дороги №55 в Актау. Отметим, что на данном перекрёстке изменено движения автомобилей, следующих с направления базы «Адай» и установлен дорожный знак «Поворот направо», - отметили в акимате.

Местные власти предупреждают всех участников движения принять во внимание внесённые изменения и при пересечении вышеуказанного перекрёстка соблюдать требования правил дорожного движения.



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