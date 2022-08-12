Дорожную разметку изменили на перекрёстке одной из оживлённых дорог Актау

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

На одном из оживлённых перекрёстков Актау изменили организацию движения авто.



- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области совместно с управлением административной полиции департамента полиции Мангистауской области сообщает, что изменена дорожная разметка на перекрёстке ХГМЗ дороги №55 в Актау. Отметим, что на данном перекрёстке изменено движения автомобилей, следующих с направления базы «Адай» и установлен дорожный знак «Поворот направо», - отметили в акимате.



Местные власти предупреждают всех участников движения принять во внимание внесённые изменения и при пересечении вышеуказанного перекрёстка соблюдать требования правил дорожного движения.