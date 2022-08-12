Руководитель управления здравоохранения Мангистау попросил протестующих сотрудников Скорой помощи не оставлять пациентов

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Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров публично обратился к сотрудникам станции Скорой помощи в Актау. Медики ранее записали видеообращение, в котором выставили ультиматум: если им до 15 августа не поднимут заработные платы, они не выйдут на работу.
- Нельзя прекращать работу службы и оставлять в трудном положении людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Работа, которую вы выполняете, это большая ответственность за здоровье пациентов. Поэтому прошу вас проявить терпение. В настоящее время мы проводим консультации со всеми уполномоченными органами, чтобы найти оптимальное решение проблемы, - заявил Аманбек Жумиров.
Напомним, 10 августа работники «Скорой» записали видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Алихану Смаилову. Они потребовали повысить заработную плату.
- Нельзя прекращать работу службы и оставлять в трудном положении людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Работа, которую вы выполняете, это большая ответственность за здоровье пациентов. Поэтому прошу вас проявить терпение. В настоящее время мы проводим консультации со всеми уполномоченными органами, чтобы найти оптимальное решение проблемы, - заявил Аманбек Жумиров.
Напомним, 10 августа работники «Скорой» записали видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Алихану Смаилову. Они потребовали повысить заработную плату.
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