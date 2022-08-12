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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:24

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Руководитель управления здравоохранения Мангистау попросил протестующих сотрудников Скорой помощи не оставлять пациентов

Сотрудников Скорой помощи просят не останавливать работу. Руководство ищет оптимальное решение по поводу выплаты заработной платы. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров.

Кадр видео
Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров публично обратился к сотрудникам станции Скорой помощи в Актау. Медики ранее записали видеообращение, в котором выставили ультиматум: если им до 15 августа не поднимут заработные платы, они не выйдут на работу.

- Нельзя прекращать работу службы и оставлять в трудном положении людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Работа, которую вы выполняете, это большая ответственность за здоровье пациентов. Поэтому прошу вас проявить терпение. В настоящее время мы проводим консультации со всеми уполномоченными органами, чтобы найти оптимальное решение проблемы, - заявил Аманбек Жумиров.



Напомним, 10 августа работники «Скорой» записали видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и премьер-министру Алихану Смаилову. Они потребовали повысить заработную плату.



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