В Актау хотят поднять тарифы на воду и теплоэнергию

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Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области проведёт публичные слушания по поступившей заявке от ТОО «МАЭК-Казатомпром» на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой, технической и горячей воды), в связи с изменением цен на стратегические товары.



Публичные слушания пройдут 26 августа 2022 года в 15:00 в актовом зале Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности, здание №18/2, 1 микрорайон.



Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.