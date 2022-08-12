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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 22:43

Просмотров: 642

Полицейские задержали рейсовый автобус из Актау в Нукус: пассажиры жалуются на длительное пребывание возле участка с детьми

Пассажиры автобуса Актау-Нукус более шести часов не могут продолжить свой путь в Каракалпакстан. По их словам, полицейские ссылаются на проблемы с документами у водителя автобуса, поэтому сняли с транспорта автомобильные номера.

Фото пассажиров автобуса
Граждане Казахстана и Узбекистана столкнулись с проблемой по дороге из Актау в Нукус. По словам одного из пассажиров автобуса Тимура Джуманиязова, их рейс задержали полицейские. Причиной остановки называют проблемы с документами у водителя.

- С 16:00 мы находимся в посёлке Жетыбай. Мы не знаем точно, по какой причине автобус задержали. Административный протокол еще не составили. Нас удерживают более шести часов. С автобуса сняли номера. Здесь 32 взрослых и 12 детей. Самому маленькому – шесть месяцев. У нас не осталось денег. Жители Жетыбая подходили к нам, один мужчина принёс воду. Полицейские не хотят помочь нам. Мы стоим напротив здания полиции, - сообщил Тимур Джуманиязов.

Полицейские задержали рейсовый автобус из Актау в Нукус: пассажиры жалуются на длительное пребывание возле участка с детьми


Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в департамент полиции Мангистауской области.



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