Ветеранам-болельщикам выделили специальные места на стадионе в Актау

- На протяжении 30 лет наши ветераны-болельщики несмотря на любые погодные условия всегда находились на трибунах стадиона, и болели за свой родной клуб. В знак уважения их возраста, а также за их большую поддержку мы дарим им постоянные абонементы и места на стадионе. Большое спасибо за Вашу поддержку, - сообщили в футбольном клубе.

Администрация приняла решение о присуждении нашим ветеранам-болельщикам именных посадочных мест на стадионе «Жас Канат». ​