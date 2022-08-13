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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:09

Просмотров: 768

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Сухостой, как уверяют жители, спилили лишь частично.

Фото автора
По словам жителей 11 микрорайона, работа по спилу сухостоя выполнена непрофессионально.

- Работа ТОО «Green City Aktau» - это только работа на бумаге. Бригада из пяти человек и одна пила, которая периодически ломается. Двое работают, а трое стоят и наблюдают. Работу никто не контролирует, не проверяет. На нашу просьбу обрезать все сухие ветки они не реагируют, делают обрезку сухих веток кусками, частично. Обрезанные ветки валяются в куче до сих пор. Обращались в службу 109, где нам сообщили, что ТОО «Green City Aktau» отчиталась, что все убрано. Возмущению нет предела. Весь 11 микрорайон по-прежнему в сухих деревьях, - возмущены жители 11 микрорайона дома №35.


Спилом и уборкой сухостоя занимается ТОО «Green City Aktau». В компании попросили предоставить нумерацию домов, где работы не проводились.

Корреспонденты Lada.kz убедились, что сухостой в большей части 11 микрорайона спилен частично.

В некоторых местах сухостой и вовсе не обрезали.

Пример частичного спила за домом №42

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Обрезанные ветки долгое время валяются в куче перед домом №42

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Сухостой перед домом №42 не спиливали

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


За домом №1 сухостой также не спиливали

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Возле домов №2 и №3 та же картина

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Сухостой не трогали и за домом №5

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


У домов №12 и №13 работы по спилу не проводились

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Наблюдали сухостой перед домами №11, №15 и №16

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


У домом №20 и №21 много сухостоя

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Сухостой у автобусной остановки напротив дома №22

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Перед домом №23 имеется сухостой

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Частично обрезали сухие ветки возле домов №34 и №35

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Оставленные после спила сухие ветки у домов №34 и №35

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


На перекрестке у дома №38 вдоль дороги не спилен сухостой

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


За домом №30 также есть сухостой

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау


Сухие ветки за домом №38

Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау



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Комментарии ( 3 )

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 Aleksa-N (Посетители) Вчера, 23:12
В 12 мкр тоже ветки за 25 домом вторую неделю лежат.

OpenSuser, Это правда, деревья не поливают . Ели около флагштока вообще ни разу не полили за весь сезон. Только газон около дороги несколько раз. Сквер пару раз видела поливали. Сзади нашего дома тоже или в конце июня или в начале июля поливали.

Бедный город, когда-то зеленый превращается в "сухарь". Потом удивляемся откуда столько детей с аллергиями. А каким воздухом мы дышим? Выхлопами машин и пыль от строек, иногда еще выбросы, и мусорки жгут.

Неправда, что город нельзя сделать зеленым. Поливать надо. Но нашим чинушам лишь бы тендер выиграть и бабки по карманам распихать.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 OpenSuser (Посетители) Вчера, 22:50
Дискредитировала полностью себя это контора, по моему хуже неё у нас в городе никого не было. За весь сезон 1 полив в нашем микрорайоне и тот кое какой был в начале июля. Теперь кормят "завтраками", переделывая каждую неделю графики полива. 6 мкр. по графику в июле должно было быть 2 полива, а по итогу вспрыснули 1 раз во дворе 4 дерева и всё (благо дожди 2й полив взяли на себя). В августе по графику 1-2 августа (полива не было), потом пренесли на 11-12 (полива не было), теперь 13-15 и что то подсказывает мне, что его тоже не видать. Сухостой по городу если где и спиливают, то там же его и бросают (неделями валяется). Короче толку от этой компашки чуть меньше чем никакого.
 
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OpOp (Посетители) Вчера, 20:15
погодите, иногда пилят сухие ветки так, что оставшееся дерево потом погибает.
 
 

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