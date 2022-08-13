Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

- Работа ТОО «Green City Aktau» - это только работа на бумаге. Бригада из пяти человек и одна пила, которая периодически ломается. Двое работают, а трое стоят и наблюдают. Работу никто не контролирует, не проверяет. На нашу просьбу обрезать все сухие ветки они не реагируют, делают обрезку сухих веток кусками, частично. Обрезанные ветки валяются в куче до сих пор. Обращались в службу 109, где нам сообщили, что ТОО «Green City Aktau» отчиталась, что все убрано. Возмущению нет предела. Весь 11 микрорайон по-прежнему в сухих деревьях, - возмущены жители 11 микрорайона дома №35.

Пример частичного спила за домом №42

Обрезанные ветки долгое время валяются в куче перед домом №42

Сухостой перед домом №42 не спиливали

За домом №1 сухостой также не спиливали

Возле домов №2 и №3 та же картина

Сухостой не трогали и за домом №5

У домов №12 и №13 работы по спилу не проводились

Наблюдали сухостой перед домами №11, №15 и №16

У домом №20 и №21 много сухостоя

Сухостой у автобусной остановки напротив дома №22

Перед домом №23 имеется сухостой

Частично обрезали сухие ветки возле домов №34 и №35

Оставленные после спила сухие ветки у домов №34 и №35

На перекрестке у дома №38 вдоль дороги не спилен сухостой

За домом №30 также есть сухостой

Сухие ветки за домом №38

По словам жителей 11 микрорайона, работа по спилу сухостоя выполнена непрофессионально.Спилом и уборкой сухостоя занимается ТОО «Green City Aktau». В компании попросили предоставить нумерацию домов, где работы не проводились.Корреспонденты Lada.kz убедились, что сухостой в большей части 11 микрорайона спилен частично.В некоторых местах сухостой и вовсе не обрезали.