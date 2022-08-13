Непрофессионализмом назвали обрезку сухостоя в центре Актау

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По словам жителей 11 микрорайона, работа по спилу сухостоя выполнена непрофессионально.
Спилом и уборкой сухостоя занимается ТОО «Green City Aktau». В компании попросили предоставить нумерацию домов, где работы не проводились.
Корреспонденты Lada.kz убедились, что сухостой в большей части 11 микрорайона спилен частично.
В некоторых местах сухостой и вовсе не обрезали.
- Работа ТОО «Green City Aktau» - это только работа на бумаге. Бригада из пяти человек и одна пила, которая периодически ломается. Двое работают, а трое стоят и наблюдают. Работу никто не контролирует, не проверяет. На нашу просьбу обрезать все сухие ветки они не реагируют, делают обрезку сухих веток кусками, частично. Обрезанные ветки валяются в куче до сих пор. Обращались в службу 109, где нам сообщили, что ТОО «Green City Aktau» отчиталась, что все убрано. Возмущению нет предела. Весь 11 микрорайон по-прежнему в сухих деревьях, - возмущены жители 11 микрорайона дома №35.
Спилом и уборкой сухостоя занимается ТОО «Green City Aktau». В компании попросили предоставить нумерацию домов, где работы не проводились.
Корреспонденты Lada.kz убедились, что сухостой в большей части 11 микрорайона спилен частично.
В некоторых местах сухостой и вовсе не обрезали.
Пример частичного спила за домом №42
Обрезанные ветки долгое время валяются в куче перед домом №42
Сухостой перед домом №42 не спиливали
За домом №1 сухостой также не спиливали
Возле домов №2 и №3 та же картина
Сухостой не трогали и за домом №5
У домов №12 и №13 работы по спилу не проводились
Наблюдали сухостой перед домами №11, №15 и №16
У домом №20 и №21 много сухостоя
Сухостой у автобусной остановки напротив дома №22
Перед домом №23 имеется сухостой
Частично обрезали сухие ветки возле домов №34 и №35
Оставленные после спила сухие ветки у домов №34 и №35
На перекрестке у дома №38 вдоль дороги не спилен сухостой
За домом №30 также есть сухостой
Сухие ветки за домом №38