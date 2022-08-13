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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:19

Просмотров: 554

Чиновники вмешались в проблему с мусором жителей ЖК в Актау

Председатель ЖСК комплекса «Шахар плаза» пообещал решить проблему, заявили в городском акимате.

Фото предоставили в городском акимате
Жильцы новостройки в социальных сетях пожаловались на переполненные контейнеры и отсутствие вывоза мусора.

Сегодня, 13 августа, под председательством заместителя акима Актау Алпысбая Таубаева состоялась встреча с жителями ЖК «Шахар плаза». Пригласили также руководителя председателя ЖСК данного комплекса.

Чиновники вмешались в проблему с мусором жителей ЖК в Актау


Как оказалось, объект не введен в эксплуатацию, и жильцы данного объекта выступают как юридическое лицо. Ранее застройщик данного объекта заключил договор с компанией по вывозу мусора «Каспий оперейтинг». На основании договора дому предоставили один контейнер. Вывоз осуществляется один раз в неделю.

- Мы выслушали претензии и жалобы. Пригласили всех ответственных и заинтересованных лиц в городской акимат по жилому комплексу «Шахар тауэрс», объект состоит из 4-х башень. На сегодняшний день по первому корпусу готовится документация для ввода в эксплуатацию, - сообщил заместитель акима города.


После оформления земельного участка жители получат технический паспорт - это позволит застройщику полностью перевести дом в биллинговую систему.

- К акимату нет вопросов. Мы надеемся на этом мусорный вопрос решится. Мы увеличим количество контейнеров и промежуток вывоза также сократим. Переговорим с компанией по вывозу мусора и изменим договор. Если у жителей есть вопросы по дому, мы обязательно их решим в срочном порядке. Ждем жильцов у себя в офисе, - заключил председатель ЖСК.


Чиновники вмешались в проблему с мусором жителей ЖК в Актау



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