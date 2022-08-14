Свыше 400 дорожных знаков заменили в Мангистау

Сотрудники административной полиции провели около 200 проверок автомобильных дорог, улично-дорожной сети городов и районных центров.По их результатам руководителям дорожно-коммунальных служб выдано 172 предписания на устранение недостатков.За невыполнение требований по содержанию автодорог к административной ответственности привлечено 34 уполномоченных лица. Направлено 10 уведомлений в местные исполнительные органы.Кроме того, в целях предупреждения и предупреждения ДТП по предложению полицейских на некоторых участках дорог заменили 421 дорожный знак.На центральных улицах городов и районных центров обновлено порядка 17 291 квадратного метра дорожной разметки и отремонтировано 9400 квадратных метров выбоин.