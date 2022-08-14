Кругом арматура: лестница на спуске к морю в Актау требует ремонта

- Кругом торчит арматура. Уже несколько раз наблюдала, как падали дети и взрослые, спотыкаясь об штыри. Обращались с соседями в городской акимат, Call-центр, но нам ответили, что средств нет и на следующий год ремонт тоже не запланирован, - говорит жительница 5 микрорайона Нелли Ершова.

На спуске в 4 микрорайоне, напротив памятника Тарасу Шевченко, как говорят жители 5 микрорайона, большинство ступенек разбиты.Корреспонденты Lada.kz обратились в городской акимат.