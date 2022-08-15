Программиста из Актау пригласили работать в Google

Фото Бекжана Бекболатулы
Уроженца Актау, 25-летнего Бекжана Бекболатулы, пригласили на работу в Лондон в качестве программиста в компанию Google. Бекжан является выпускником Мангистауского казахско-турецкого лицея. Со школьной скамьи ему стала интересна сфера технологий и коммуникаций.
- Я сам подал резюме в Google, и они пригласили меня на собеседования. После шести собеседований мне позвонили и сказали, что оценили мои навыки и взяли на работу. Я был очень счастлив, потому что мне понравился Лондон, и я хотел здесь работать. Полгода я не мог найти работу, - рассказал программист.
Сейчас Бекжан трудится в команде, которая разрабатывает новые алгоритмы для операционных систем андроидов.
Бекжан работает в компании Google чуть меньше месяца, но он уже в восторге от условий труда. В 2020 году программист проходил стажировку в лондонском офисе Huawei technologies. И теперь он смог сравнить работу внутри двух крупнейших IT-компаний с мировым именем.
Программист признался, что ему было очень тяжело покидать родной город и семью, но справиться с переездом помогает жена. А все расходы по переезду в Лондон и оформлению документов оплатила компания.
- Конечно, сложно вдали от дома, но со мной полетела моя жена. Будем время от времени прилетать в Казахстан на отдых, особенно летом, чтобы поплавать в Каспийском море. Перелёт в Лондон длился почти семь часов. Мы вылетели прямым рейсом из Актау в Лондон. А из аэропорта доехали на такси. Лондон, как всегда, хорош.
Бекжан является бронзовым призером республиканской олимпиады 2012 года и золотым призером 2013, 2014, 2015 годов. На международной Евразийской олимпиаде 2013-2014 года он завоевал серебряную награду, а также получил бронзовую медаль на олимпиаде Asia-Pacificinformatics и серебро на международной олимпиаде имени Жаутикова в 2015 году. Уроженец Актау два года обучался в южной Корее в университете UNIST по гранту со стипендией.
Напомним, что Бекжан Бекболатулы в сентябре 2020 года получил предложение пройти стажировку в лондонском офисе одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei technologie.
- Я сам подал резюме в Google, и они пригласили меня на собеседования. После шести собеседований мне позвонили и сказали, что оценили мои навыки и взяли на работу. Я был очень счастлив, потому что мне понравился Лондон, и я хотел здесь работать. Полгода я не мог найти работу, - рассказал программист.
Вход в офис Google
Сейчас Бекжан трудится в команде, которая разрабатывает новые алгоритмы для операционных систем андроидов.
- Меня взяли на должность разработчика искусственного интеллекта для андроид. Мы будем разрабатывать разные алгоритмы, которые будут установлены в саму операционную систему Андроид. Немного есть волнение по поводу работы в такой крупной компании, но не сильное, так как за границей я уже учился и работал, и в Лондоне я уже жил. Да и после работы в компании Huawei чувствую себя увереннее, - поделился Бекжан
Бекжан со своей возлюбленной в Лондоне
Бекжан работает в компании Google чуть меньше месяца, но он уже в восторге от условий труда. В 2020 году программист проходил стажировку в лондонском офисе Huawei technologies. И теперь он смог сравнить работу внутри двух крупнейших IT-компаний с мировым именем.
- Работа хорошая, мне нравится, что можно приходить в любое время и уходить тоже, главное - выполнять свою работу. Ещё в офисе есть мини-кухни, где можно приготовить кофе, чай и есть разные закуски, фрукты, напитки. Разница между условиями в Huawei и Google в том, что у Google большой офис, бесплатные завтраки, обеды и ужины, ещё в офисе есть спортзал, комната для сна, комната для игр, настольного тенниса и бильярда, - прокомментировал Бекжан.
Программист признался, что ему было очень тяжело покидать родной город и семью, но справиться с переездом помогает жена. А все расходы по переезду в Лондон и оформлению документов оплатила компания.
Мини-кухня в офисе Google
- Конечно, сложно вдали от дома, но со мной полетела моя жена. Будем время от времени прилетать в Казахстан на отдых, особенно летом, чтобы поплавать в Каспийском море. Перелёт в Лондон длился почти семь часов. Мы вылетели прямым рейсом из Актау в Лондон. А из аэропорта доехали на такси. Лондон, как всегда, хорош.
Бекжан со своей женой в Лондоне
Бекжан является бронзовым призером республиканской олимпиады 2012 года и золотым призером 2013, 2014, 2015 годов. На международной Евразийской олимпиаде 2013-2014 года он завоевал серебряную награду, а также получил бронзовую медаль на олимпиаде Asia-Pacificinformatics и серебро на международной олимпиаде имени Жаутикова в 2015 году. Уроженец Актау два года обучался в южной Корее в университете UNIST по гранту со стипендией.
Напомним, что Бекжан Бекболатулы в сентябре 2020 года получил предложение пройти стажировку в лондонском офисе одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei technologie.