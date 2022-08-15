Программиста из Актау пригласили работать в Google



- Я сам подал резюме в Google, и они пригласили меня на собеседования. После шести собеседований мне позвонили и сказали, что оценили мои навыки и взяли на работу. Я был очень счастлив, потому что мне понравился Лондон, и я хотел здесь работать. Полгода я не мог найти работу, - рассказал программист.

Вход в офис Google

- Меня взяли на должность разработчика искусственного интеллекта для андроид. Мы будем разрабатывать разные алгоритмы, которые будут установлены в саму операционную систему Андроид. Немного есть волнение по поводу работы в такой крупной компании, но не сильное, так как за границей я уже учился и работал, и в Лондоне я уже жил. Да и после работы в компании Huawei чувствую себя увереннее, - поделился Бекжан

Бекжан со своей возлюбленной в Лондоне

- Работа хорошая, мне нравится, что можно приходить в любое время и уходить тоже, главное - выполнять свою работу. Ещё в офисе есть мини-кухни, где можно приготовить кофе, чай и есть разные закуски, фрукты, напитки. Разница между условиями в Huawei и Google в том, что у Google большой офис, бесплатные завтраки, обеды и ужины, ещё в офисе есть спортзал, комната для сна, комната для игр, настольного тенниса и бильярда, - прокомментировал Бекжан.

Мини-кухня в офисе Google

Бекжан со своей женой в Лондоне