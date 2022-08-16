ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ТОО «ABAT Total Engineering Services & Consulting»

Обращаемся к физическим и юридическим лицам, чей автотранспорт или спецтехника были повреждены или вышли из строя после заправки топливом в сети АЗС «HELIOS» в период с 27 июля 2022 г. по настоящее время, просим связаться с нами по номеру телефона +77028441616



29.07.2022 г. принадлежащий ТОО «ABAT Total Engineering Services & Consulting» автомобиль был заправлен бензином марки АИ-95 на автозаправочной станции «HELIOS» в 24 мкр., после чего его двигатель вышел из строя. Компания располагает документами, позволяющими предполагать, что повреждение двигателя наступило в результате некачественного топлива, однако, для окончательных выводов и проведения соответствующих процедур по защите прав и законных интересов компании необходимо установить наличие подобных случаев.



С уважением, ТОО «ABAT Total Engineering Services & Consulting»



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