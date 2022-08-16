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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:43

Просмотров: 1943

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ТОО «ABAT Total Engineering Services & Consulting»
Обращаемся к физическим и юридическим лицам, чей автотранспорт или спецтехника были повреждены или вышли из строя после заправки топливом в сети АЗС «HELIOS» в период с 27 июля 2022 г. по настоящее время, просим связаться с нами по номеру телефона +77028441616

29.07.2022 г. принадлежащий ТОО «ABAT Total Engineering Services & Consulting» автомобиль был заправлен бензином марки АИ-95 на автозаправочной станции «HELIOS» в 24 мкр., после чего его двигатель вышел из строя. Компания располагает документами, позволяющими предполагать, что повреждение двигателя наступило в результате некачественного топлива, однако, для окончательных выводов и проведения соответствующих процедур по защите прав и законных интересов компании необходимо установить наличие подобных случаев.
 
С уважением, ТОО «ABAT Total Engineering Services & Consulting»

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Комментарии ( 3 )

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  • Daulet201999
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:36
никогда не заливался в гелиосе. и слава богу
 
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  • Daulet201999
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:35
Papirosso, ну признание своих ошибок, тоже заслуживает уважение хоть и не большое!
 
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  • Daulet201999
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 10:22
Неплохая антиреклама )

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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