Жители Актау пожаловались на запах гари в воздухе

Жертв и пострадавших нет

Горожане пожаловались на появившийся запах гари в Актау сегодня утром, 16 августа 2022 года.



- Может кто-нибудь прояснить ситуацию, что за гарь и дым в нижних микрорайонах города, дышать нечем, - жалуются жители Актау.



В ДЧС региона сообщили, что 16 августа в 05:28 произошёл пожар на территории промышленной зоны-2.



- Произошло горение магазина для продажи мебельного оборудования. Предварительная площадь горения составляет 250 квадратных метров. Общая площадь здания 2400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 06:50. В ликвидации пожара задействовано 25 сотрудников и семь единиц техники, - сообщили в ДЧС региона.