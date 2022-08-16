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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 244

Жители Актау пожаловались на запах гари в воздухе

Сегодня рано утром жители Актау ощущали запах гари в воздухе.

Жертв и пострадавших нет
Горожане пожаловались на появившийся запах гари в Актау сегодня утром, 16 августа 2022 года.

- Может кто-нибудь прояснить ситуацию, что за гарь и дым в нижних микрорайонах города, дышать нечем, - жалуются жители Актау.

В ДЧС региона сообщили, что 16 августа в 05:28 произошёл пожар на территории промышленной зоны-2.

- Произошло горение магазина для продажи мебельного оборудования. Предварительная площадь горения составляет 250 квадратных метров. Общая площадь здания 2400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 06:50. В ликвидации пожара задействовано 25 сотрудников и семь единиц техники, - сообщили в ДЧС региона.



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