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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 203

В Мангистау имеется достаточный запас социально значимых продовольственных товаров

В Мангистау имеется достаточный запас социально значимых продовольственных товаров, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий».

Иллюстративное фото из открытых источников
Стабилизационный фонд социально-значимых продовольственных товаров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» насчитывает более тысячи тонн продуктов питания.

Так, в стабилизационном фонде на сегодня имеется 368,1 тонн муки первого сорта, 66,5 тонн макаронных изделий, 83,75 тонн риса, 395, 9 тонн сахара, 119, 8 тонн поваренной соли, 115, 6 тонн гречневой крупы и 76,67 литров подсолнечного масла.

- В дальнейшем дополнительных закупок социально-значимых продовольственных товаров не предусмотрено, поскольку продовольственных товаров в стабилизационном фонде достаточно. В целях стабилизации внутреннего рынка, на основании писем районных и городских отделов предпринимательства и сельского хозяйства, было закуплено 125,804 тонн товаров, - сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий».



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:10
76 литров 67 миллилитров подсолнечного масла?????Это как понимать очень много???Или все таки тонн???
 
 

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