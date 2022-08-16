В Мангистау имеется достаточный запас социально значимых продовольственных товаров

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Стабилизационный фонд социально-значимых продовольственных товаров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» насчитывает более тысячи тонн продуктов питания.



Так, в стабилизационном фонде на сегодня имеется 368,1 тонн муки первого сорта, 66,5 тонн макаронных изделий, 83,75 тонн риса, 395, 9 тонн сахара, 119, 8 тонн поваренной соли, 115, 6 тонн гречневой крупы и 76,67 литров подсолнечного масла.



- В дальнейшем дополнительных закупок социально-значимых продовольственных товаров не предусмотрено, поскольку продовольственных товаров в стабилизационном фонде достаточно. В целях стабилизации внутреннего рынка, на основании писем районных и городских отделов предпринимательства и сельского хозяйства, было закуплено 125,804 тонн товаров, - сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий».