Изменилось расписание автобуса из Актау до «Тёплого пляжа»

Фото пресс-службы ведомства
В городской администрации предоставили новое расписание автобуса до «Тёплого пляжа».
Теперь он будет курсировать с 09:00 до 19:20.
Напомним, автобус №6 начинает свой путь с 36 микрорайона, далее проезжает центральные улицы города и направляется в населённый пункт Приморский. Конечная точка маршрута - база отдыха «Tree of Life».
В настоящее время до «Тёплого пляжа» ходит пока один автобус. В дальнейшем планируется увеличение количества общественного транспорта и бесперебойное движение в течение года.
Проезд внутри города составляет 70 тенге, до «Тёплого пляжа» - 200 тенге.
Теперь он будет курсировать с 09:00 до 19:20.
Напомним, автобус №6 начинает свой путь с 36 микрорайона, далее проезжает центральные улицы города и направляется в населённый пункт Приморский. Конечная точка маршрута - база отдыха «Tree of Life».
В настоящее время до «Тёплого пляжа» ходит пока один автобус. В дальнейшем планируется увеличение количества общественного транспорта и бесперебойное движение в течение года.
Проезд внутри города составляет 70 тенге, до «Тёплого пляжа» - 200 тенге.
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