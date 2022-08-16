В Актау скончался анестезиолог Габдулнасыр Джансупов

Стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога Габдулнасыра Джансупова.- Всю свою жизнь Габдулнасыр Джансупов посвятил спасению человеческих жизней. Он был великодушным, порядочным и уважаемым человеком. Коллектив Мангистауского областного перинатального центра выражает искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата, - говорится в публикации Instagram-аккаунта областного роддома.