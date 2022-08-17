Как в Актау отметят День спорта

Иллюстративное фото из открытых источников
Ежегодно в Казахстане каждое третье воскресенье августа отмечается День спорта. В этот раз он будет проходить 19 августа.
В это воскресенье в честь праздника на набережной в 15 микрорайоне возле амфитеатра пройдут спортивные соревнования по различным видам спорта.
В спортивных состязаниях смогут принять участие все жители города.
- Кроме того, у жителей будет возможность получить информацию о бесплатных спортивных кружках, которые функционируют в городе, - отметили в городской администрации.
Начало мероприятия в 19:00.
Для справки: Праздник учрежден согласно указу бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года. Он посвящён развитию спорта и чествованию спортивных достижений отечественных спортсменов.
В это воскресенье в честь праздника на набережной в 15 микрорайоне возле амфитеатра пройдут спортивные соревнования по различным видам спорта.
В спортивных состязаниях смогут принять участие все жители города.
- Кроме того, у жителей будет возможность получить информацию о бесплатных спортивных кружках, которые функционируют в городе, - отметили в городской администрации.
Начало мероприятия в 19:00.
Для справки: Праздник учрежден согласно указу бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года. Он посвящён развитию спорта и чествованию спортивных достижений отечественных спортсменов.
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