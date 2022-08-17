Как в Актау отметят День спорта

Иллюстративное фото из открытых источников

Ежегодно в Казахстане каждое третье воскресенье августа отмечается День спорта. В этот раз он будет проходить 19 августа.



В это воскресенье в честь праздника на набережной в 15 микрорайоне возле амфитеатра пройдут спортивные соревнования по различным видам спорта.



В спортивных состязаниях смогут принять участие все жители города.



- Кроме того, у жителей будет возможность получить информацию о бесплатных спортивных кружках, которые функционируют в городе, - отметили в городской администрации.



Начало мероприятия в 19:00.



Для справки: Праздник учрежден согласно указу бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года. Он посвящён развитию спорта и чествованию спортивных достижений отечественных спортсменов.