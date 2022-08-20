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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 756

Ремонт дорог под угрозой срыва: в отношении «Caspi Bitum» начнут проверку

«Caspi Bitum» проверят после обращения костанайских подрядчиков, передает Агентство РК по финансовому мониторингу.

Фото из доступных источников
По инициативе департаментов экономических расследований по Костанайской и Мангистауской областям состоялся круглый стол с представителями дорожно-строительных компаний по вопросам дефицита битума и его поставки с нефтеперерабатывающих заводов в Костанайскую область.

Участниками круглого стола также стали представители управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог областного акимата, территориальные департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции, АО «КазАвтоЖол», ТОО «СП «Caspi Bitum».

В области наблюдается нехватка битума, которая поставила под угрозу срыва ремонт почти 500 километров дорог. Потребность области в битуме до конца года составляет 43 тысячи тонн. Тем временем, казахстанские нефтеперерабатывающие заводы отправляют битум на экспорт.

По результатам обсуждений принято решение о проведении проверки департаментом по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области в дочерней компании АО «Каражанбасмунай» - ТОО «СП «Caspi Bitum» на основании коллективного обращения подрядчиков Костанайского региона.



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 15:51
Раньше строили дороги на привозном битуме из России, иногда использовали павлодарский, и всем хватало. А сейчас построили свой завод и где?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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