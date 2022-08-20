Ремонт дорог под угрозой срыва: в отношении «Caspi Bitum» начнут проверку

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По инициативе департаментов экономических расследований по Костанайской и Мангистауской областям состоялся круглый стол с представителями дорожно-строительных компаний по вопросам дефицита битума и его поставки с нефтеперерабатывающих заводов в Костанайскую область.



Участниками круглого стола также стали представители управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог областного акимата, территориальные департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции, АО «КазАвтоЖол», ТОО «СП «Caspi Bitum».



В области наблюдается нехватка битума, которая поставила под угрозу срыва ремонт почти 500 километров дорог. Потребность области в битуме до конца года составляет 43 тысячи тонн. Тем временем, казахстанские нефтеперерабатывающие заводы отправляют битум на экспорт.



По результатам обсуждений принято решение о проведении проверки департаментом по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области в дочерней компании АО «Каражанбасмунай» - ТОО «СП «Caspi Bitum» на основании коллективного обращения подрядчиков Костанайского региона.