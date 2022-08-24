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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 279

Коллекция дизайнера из Актау признана лучшей в Турции

Коллекция дизайнера из Актау Асел Зиналиевой стала лучшей на неделе моды, которая проходила 19-20 августа в турецком городе Каппадокия, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК
Всего на неделе моды «AFWEU FASHION WEEK CAPPADOKIA -2022» приняли участие модельеры из 15 стран. Казахстан на модном показе представили несколько дизайнеров, коллекция Асел Зиналиевой попала в число лучших.

Коллеги Асел отмечают, что молодой дизайнер с особым трепетом и любовью относится к каждому своему произведению. К этому важному событию она готовилась около трёх недель. Дизайнером там были представлены семь коллекций.

- «Айбике» - так называется моя коллекция, это можно перевести как дама, красавица, я такой смысл вкладывала в свою коллекцию. В ней представлены необычные образы для представительниц прекрасного пола. В этом показе меня вдохновил народ, энергия этого места, искренние эмоции людей, - делится дизайнер.

Добавим, что дом моды Asel Ѕаgі получил приглашение на модный показ GS Production, который пройдёт в сентябре в Уральске, и Неделю моды – это мероприятие состоится в ноябре в Ташкенте. Дизайнер планирует расширить своё дело, при этом совершенствуя свои знания, посещая Париж или Лондон.



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