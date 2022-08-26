АГЗС в Мангистау незаконно завышали цены на сжиженный газ и заработали 60 миллионов тенге

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В Мангистау областная прокуратура проверила рынок сжиженного нефтяного газа. По результатам проверок надзорный орган выявил факты антиконкуретного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен на сжиженный газ.



- По результатам прокурорского реагирования на 54 владельцев АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 миллионов тенге. Помимо этого, выявлены факты сговора между субъектами рынка сжиженного нефтяного газа путем применения специальных программных обеспечений для манипуляции с итогами электронной торговой площадки. Досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии, - сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.



Прокуратура предупреждает о недопустимости антиконкурентных действий на рынке сжиженного нефтяного газа.



Напомним, в январе в Мангистау произошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. После массовых протестов власти решили, что цена на сжиженный газ будет составлять 50 тенге за литр.



А 5 января Глава государства поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование в отношении компаний, занимающихся реализацией сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий.