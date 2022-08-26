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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 1432

АГЗС в Мангистау незаконно завышали цены на сжиженный газ и заработали 60 миллионов тенге

По результатам прокурорского реагирования на 54 владельцев АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и у них конфискован монопольный доход на сумму более 60 миллионов тенге. Об этом сообщает прокуратура Мангистауской области.

фото из доступных источников
В Мангистау областная прокуратура проверила рынок сжиженного нефтяного газа. По результатам проверок надзорный орган выявил факты антиконкуретного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен на сжиженный газ.

- По результатам прокурорского реагирования на 54 владельцев АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 миллионов тенге. Помимо этого, выявлены факты сговора между субъектами рынка сжиженного нефтяного газа путем применения специальных программных обеспечений для манипуляции с итогами электронной торговой площадки. Досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии, - сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.

Прокуратура предупреждает о недопустимости антиконкурентных действий на рынке сжиженного нефтяного газа.

Напомним, в январе в Мангистау произошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. После массовых протестов власти решили, что цена на сжиженный газ будет составлять 50 тенге за литр.

А 5 января Глава государства поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование в отношении компаний, занимающихся реализацией сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий.



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Комментарии ( 3 )

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  • Дизель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:14
Цитата: Имярек
то так по казахстански....

Сложно оторвать воротил газового "бизнеса", других барыг от кормушки!, слишком глубоко уходят корни, с чьего то "благословения"...
Алга!..."Новый Казахстан", НО!, устои старые...

Все мы ходим под богом.
 
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 18:12
И где проверки раньше были. После драки кулаками не машут.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Дизель
  • Жанар
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:08
Это так по казахстански....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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