Жители Актау жалуются на сухостой: озеленители пообещали принять меры

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Жители Актау жалуются на большое количество сухостоя.



– Сухостоем завалило буквально все микрорайоны города. Сухие ветки падают на проезжую часть и пешеходную зону, могут повредить автомобили и, главное, травмировать людей, - пожаловалась жительница Актау.



В ТОО «Green City Aktau» сообщили, что в период с 22 по 24 августа компания занималась вырубкой засохших и больных деревьев в 14 микрорайоне. Эта же работа в указанный период осуществлялась и в 12 микрорайоне, который был завален высохшими деревьями. Работу продолжат в других микрорайонах города.



- Отмечается, что в первую очередь работники компании будут обращать внимание на аварийные деревья – те, которые могут упасть от сильного ветра. Работы, как заверили озеленители, сейчас в самом разгаре, - сообщила специалист отдела работы со СМИ центра общественных коммуникаций Меруерт Миралиева.



Ранее жители Актау раскритиковали обрезку сухостоя в центре Актау.



Сухостой, как уверяют горожане, спилили лишь частично. По словам жителей 11 микрорайона, работа по спилу сухостоя была выполнена непрофессионально.