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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:10

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Жители Актау жалуются на сухостой: озеленители пообещали принять меры

В ТОО «Green City Aktau» сообщили, что в 12 и 14 микрорайонах уже избавились от всего сухостоя. Теперь компания намерена заняться работой по его обрезке в других микрорайонах города. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

фото из архива
Жители Актау жалуются на большое количество сухостоя.

– Сухостоем завалило буквально все микрорайоны города. Сухие ветки падают на проезжую часть и пешеходную зону, могут повредить автомобили и, главное, травмировать людей, - пожаловалась жительница Актау.

В ТОО «Green City Aktau» сообщили, что в период с 22 по 24 августа компания занималась вырубкой засохших и больных деревьев в 14 микрорайоне. Эта же работа в указанный период осуществлялась и в 12 микрорайоне, который был завален высохшими деревьями. Работу продолжат в других микрорайонах города.

- Отмечается, что в первую очередь работники компании будут обращать внимание на аварийные деревья – те, которые могут упасть от сильного ветра. Работы, как заверили озеленители, сейчас в самом разгаре, - сообщила специалист отдела работы со СМИ центра общественных коммуникаций Меруерт Миралиева.

Ранее жители Актау раскритиковали обрезку сухостоя в центре Актау.

Сухостой, как уверяют горожане, спилили лишь частично. По словам жителей 11 микрорайона, работа по спилу сухостоя была выполнена непрофессионально.



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