Как будут работать ЦОНы Мангистау в праздничные дни

BaigeNews

В связи с празднованием Дня Конституции ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 28, 29 и 30 августа.



Дежурные ЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут работать 29 августа с 9:00 до 13:00.



Отмечается, что в связи с плановыми техническими работами со стороны АО «Казпочта» в дежурных ЦОНах 29 августа будет недоступна оплата госпошлин через кассы.



Услугополучатели могут оплачивать госуслуги с помощью банковских приложений и QR-кода.



При этом суббота, 27 августа, является рабочим днем, ЦОНы и спецЦОНы будут принимать клиентов по обычному графику.



Возобновят работу ЦОНы и спецЦОНы 31 августа.



Напомним, что в обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.