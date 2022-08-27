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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:04

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Молодые сотрудники УИС приняли присягу в Актау

Ко Дню Конституции традиционный строевой смотр личного состава и торжественная церемония принятия присяги новобранцами прошли в департаменте уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области.

Принятие присяги. Фото предоставили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области
В торжественном мероприятии приняли участие руководство ведомства, ветераны и личный состав. На плацу сотрудники выстроились в колонны. Знаменосцы вынесли государственный флаг Республики Казахстан и хором исполнили гимн.

Молодые сотрудники УИС приняли присягу в Актау


- Не случайно момент принятия присяги проходит в преддверии одного из главных праздников в стране - Дня Конституции. Военная присяга - неизменный закон военной жизни. В нем есть четкие признаки защиты Родины, служения народу, - отметил в своем выступлении начальник департамента, полковник юстиции Алтынбек Калиев.


Молодые сотрудники УИС приняли присягу в Актау


Глава ведомства также поручил молодым сотрудникам настойчиво преодолевать тяготы и невзгоды сферы УИС, достойно выполнять свой служебный долг.

На церемонии девять молодых сотрудников клялись добросовестно исполнять служебные обязанности перед руководством и ветеранами органов внутренних дел, а также защищать конституционные права граждан.

Молодые сотрудники УИС приняли присягу в Актау



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