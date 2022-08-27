В полиции рассказали продолжение истории голого мужчины в Актау

Фото предоставили местная жительница Надия
По сообщению ведомства, 26 августа около 20:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 1 микрорайоне около санатория «Шагала» ходит голый мужчина.
На вызов прибыли участковые инспекторы полиции. На 28-летнего местного жителя составлен протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Также с ним проведена профилактическая беседа.
Данное нарушение влечет штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.
Напомним, бродившего мужчину без одежды сняла на фото местная жительница.
На вызов прибыли участковые инспекторы полиции. На 28-летнего местного жителя составлен протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Также с ним проведена профилактическая беседа.
Данное нарушение влечет штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.
Напомним, бродившего мужчину без одежды сняла на фото местная жительница.
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