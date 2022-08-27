«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Августа
+28...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.1 KZT
  • €1 = 466.27 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 855

В полиции рассказали продолжение истории голого мужчины в Актау

На бродившего в обнаженном виде парня составили протокол, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставили местная жительница Надия
По сообщению ведомства, 26 августа около 20:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 1 микрорайоне около санатория «Шагала» ходит голый мужчина.

На вызов прибыли участковые инспекторы полиции. На 28-летнего местного жителя составлен протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Также с ним проведена профилактическая беседа.

Данное нарушение влечет штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.

Напомним, бродившего мужчину без одежды сняла на фото местная жительница.

В полиции рассказали продолжение истории голого мужчины в Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика