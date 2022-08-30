На поиски погибшей кефали на Каспии вылетел вертолет

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Определить место с погибшей рыбой специалисты пытались на автотранспорте, но после того как это сделать не удалось, приняли решение поднять в воздух вертолет.
- В связи с тем, что дальнейшее обследование акватории моря и прибрежной части с применением автомобильного и водного транспорта не представляется возможным в силу цикличного отлива водных масс из-за сгонно-нагонных ветров, принято решение об использовании воздушного судна, - сообщили в министерстве. Вылет вертолета запланировали на 17.00 по времени Нур-Султана. На нем специалисты обследуют труднодоступную для автомобильного и водного транспорта акваторию Каспийского моря, - сообщает издание.
Напомним, тысячи тушек кефали на обмелевшем побережье Каспия снял на видео местный житель. Он опасается, что эта рыба может попасть на прилавки.
- В связи с тем, что дальнейшее обследование акватории моря и прибрежной части с применением автомобильного и водного транспорта не представляется возможным в силу цикличного отлива водных масс из-за сгонно-нагонных ветров, принято решение об использовании воздушного судна, - сообщили в министерстве. Вылет вертолета запланировали на 17.00 по времени Нур-Султана. На нем специалисты обследуют труднодоступную для автомобильного и водного транспорта акваторию Каспийского моря, - сообщает издание.
Напомним, тысячи тушек кефали на обмелевшем побережье Каспия снял на видео местный житель. Он опасается, что эта рыба может попасть на прилавки.