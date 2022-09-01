Спасших унесённых в море девочек мужчину наградили медалью «За спасение утопающих»

Фото ЦОК
Сегодня, 1 сентября, руководитель департамента ЧС Марат Муханов выразил благодарность Александру Шарину за проявленное мужество.
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК, мужчину наградили медалью «За спасение утопающих» и благодарственным письмом.
Напомним, инцидент произошёл на территории базы отдыха «Золотое солнышко». Александр Шарин спас детей, которых уносило в море на сапборде.
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК, мужчину наградили медалью «За спасение утопающих» и благодарственным письмом.
Напомним, инцидент произошёл на территории базы отдыха «Золотое солнышко». Александр Шарин спас детей, которых уносило в море на сапборде.
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