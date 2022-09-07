В Сети появилось видео с черным дымом в районе «МАЭК-Казатомпром» в Актау

Кадр видео
На кадрах видеозаписи видны черные клубы дыма.
В пресс-службе предприятия сообщили, что это не пожар, на ТЭЦ-1 проводились работы прожига изоляции кабеля.
- Такие работы проводятся при повреждении кабеля или при проверке прочности изоляции, - отметили в пресс-службе комбината.
Напомним, вечером 31 мая 2022 года около 22:20 очевидцы сообщили о сильном хлопке в пригороде Актау.
Позже стало известно, что на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ-3 загорелся распределитель электрощита.
Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.
В пресс-службе предприятия сообщили, что это не пожар, на ТЭЦ-1 проводились работы прожига изоляции кабеля.
- Такие работы проводятся при повреждении кабеля или при проверке прочности изоляции, - отметили в пресс-службе комбината.
Напомним, вечером 31 мая 2022 года около 22:20 очевидцы сообщили о сильном хлопке в пригороде Актау.
Позже стало известно, что на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ-3 загорелся распределитель электрощита.
Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.
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