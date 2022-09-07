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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 1414

В Сети появилось видео с черным дымом в районе «МАЭК-Казатомпром» в Актау

В социальной сети появилось видео якобы пожара в районе «МАЭК-Казатомпром» в Актау. В пресс-службе предприятия сообщили, что на ТЭЦ-1 проводились работы прожига изоляции кабеля.

Кадр видео
На кадрах видеозаписи видны черные клубы дыма.



В пресс-службе предприятия сообщили, что это не пожар, на ТЭЦ-1 проводились работы прожига изоляции кабеля.

- Такие работы проводятся при повреждении кабеля или при проверке прочности изоляции, - отметили в пресс-службе комбината.

Напомним, вечером 31 мая 2022 года около 22:20 очевидцы сообщили о сильном хлопке в пригороде Актау.

Позже стало известно, что на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ-3 загорелся распределитель электрощита.

Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров.



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