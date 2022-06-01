«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.67 KZT
  • €1 = 444.65 KZT
  • 1 RUB = 6.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 805

Сколько тушили пожар на «МАЭК-Казатомпром» в Актау

Площадь пожара составила порядка 600 квадратных метров, сообщили в ДЧС региона.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Как установлено, на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» ТЭЦ-3 произошло горение открытого распределительного устройства (трансформатор AT-1). Огонь распространился на резервуар с трансформаторным маслом объёмом 70 тонн. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

На месте был создан оперативный штаб. В 02:12 пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

На обеспечении региона энергоресурсами, водой и электроэнергией факт возгорания не отразился. Предприятие работает в штатном режиме.

Всего было задействовано 110 сотрудников и 27 единиц техники. Из них: ДЧС (89 сотрудников и 20 единиц техники), НГПС ТОО «МАЭК» (11 сотрудников и три единицы техники), Центр медицины катастроф (четыре работника и одна единица техники), полиция (шесть сотрудников и три единицы техники).

Напомним, вечером 31 мая около 22:20 очевидцы сообщили о сильном хлопке в пригороде Актау.

Позже стало известно, что на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ-3 загорелся распределитель электрощита.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:20
Похоже, что это только начало конца.
Довели предприятие до ручки.
Короче - ТОО. Вот они и действуют в пределах ограниченной ответственности.
Если МАЭК "крякнет", то жизнь в нашем регионе прекратится, начиная с воды и кончая нефтянкой.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика