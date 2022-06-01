Сколько тушили пожар на «МАЭК-Казатомпром» в Актау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Как установлено, на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» ТЭЦ-3 произошло горение открытого распределительного устройства (трансформатор AT-1). Огонь распространился на резервуар с трансформаторным маслом объёмом 70 тонн. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
На месте был создан оперативный штаб. В 02:12 пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
На обеспечении региона энергоресурсами, водой и электроэнергией факт возгорания не отразился. Предприятие работает в штатном режиме.
Всего было задействовано 110 сотрудников и 27 единиц техники. Из них: ДЧС (89 сотрудников и 20 единиц техники), НГПС ТОО «МАЭК» (11 сотрудников и три единицы техники), Центр медицины катастроф (четыре работника и одна единица техники), полиция (шесть сотрудников и три единицы техники).
Напомним, вечером 31 мая около 22:20 очевидцы сообщили о сильном хлопке в пригороде Актау.
Позже стало известно, что на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ-3 загорелся распределитель электрощита.
На месте был создан оперативный штаб. В 02:12 пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
На обеспечении региона энергоресурсами, водой и электроэнергией факт возгорания не отразился. Предприятие работает в штатном режиме.
Всего было задействовано 110 сотрудников и 27 единиц техники. Из них: ДЧС (89 сотрудников и 20 единиц техники), НГПС ТОО «МАЭК» (11 сотрудников и три единицы техники), Центр медицины катастроф (четыре работника и одна единица техники), полиция (шесть сотрудников и три единицы техники).
Напомним, вечером 31 мая около 22:20 очевидцы сообщили о сильном хлопке в пригороде Актау.
Позже стало известно, что на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ТЭЦ-3 загорелся распределитель электрощита.