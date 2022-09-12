Неужели 40 тысяч стоят чьей-то жизни: работники скорой помощи второй день продолжили бастовать

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По словам бастующих, причиной их недовольства изначально, действительно, были доплаты в размере 40 тысяч, которые им, как говорят рабочие, хотели отменить. Но люди добились того, чтобы премиальные им оставили. Но в минувшую пятницу, 9 сентября, фельдшерам и водителям Скорой помощи начислили зарплату без доплат, поэтому они и взбунтовались.
Рабочие говорят, что их не устраивают не только маленькие зарплаты, которых им сегодня не хватает на жизнь, но и условия труда. По словам людей, в смену зачастую приходится работать лишь одному фельдшеру в бригаде. Рабочие считают, что в таком случае он должен получать надбавки за более тяжелый и опасный труд. А также, чтобы количество бригад в целом увеличилось в регионе, а нагрузка на них сократилась.
Сотрудники скорой помощи заявили, что не намерены выходить на работу, пока ситуация не разрешится.
На требования людей ответил Амантай Досжанов, исполняющий обязанности директора областной станции скорой и неотложной помощи.
- У нас по Мангистауской области водители получают 95 тысяч тенге, плюс мы сверху делаем им надбавку в 90 тысяч тенге. С удержанием налоговых вычетов они получают где-то 150-160 тысяч на руки, в зависимости от количества часов, которые они отработали. Фельдшеры получают 230 тысяч, с вычетом налогов - 190 тысяч тенге на руки. Но они еще сверху просят, чтобы у них зарплата была 250-300 тысяч тенге. А таких денег нет, - сказал Амантай Досжанов.
Также он сообщил, что регион на сегодня не остался без медицинской помощи. Пациентов обслуживают поликлиники и частные медицинские центры. Правда, признал, что нехватка бригад ощущается.
- Конечно, ощущается нехватка людей, но мы отрабатываем этот вопрос со всеми поликлиниками, со всеми медицинскими организациями, в том числе частными. На данный момент у нас есть и добросовестные фельдшеры, которые понимают ситуацию и выходят на вызовы. Надеюсь, что и остальные поймут, потому что не может быть такого, чтобы фельдшеры, которые полностью посвятили себя этой профессии, оставались бесчеловечными и не оказывали медицинскую помощь населению. Стоит ли жизнь ребенка, беременной женщины, жизнь чьего-то брата или сестры этих 40 тысяч тенге?, - сказал Амантай Досжанов.
По словам исполняющего обязанности директора станции скорой и неотложной помощи, надбавку в размере 40 тысяч тенге сегодня, 12 сентября, отправили на карты всем сотрудникам.
- Деньги есть, мы зарплату всю вовремя заплатили и надбавку сегодня тоже заплатили. У нас есть обязательства, которые до 10 числа мы должны выполнять, они утверждены в коллективном договоре. Это зарплата. Ее мы заплатили без надбавок 9 числа. Учитывая, что 10 число в этом месяце выпало на субботу, то в понедельник, 12 сентября, до 11 часов мы полностью отправили и надбавки в размере 40 тысяч тенге, - сказал Амантай Досжанов.
Напомним, работники скорой помощи в Актау не вышли на работу 11 сентября. Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию.
Рабочие говорят, что их не устраивают не только маленькие зарплаты, которых им сегодня не хватает на жизнь, но и условия труда. По словам людей, в смену зачастую приходится работать лишь одному фельдшеру в бригаде. Рабочие считают, что в таком случае он должен получать надбавки за более тяжелый и опасный труд. А также, чтобы количество бригад в целом увеличилось в регионе, а нагрузка на них сократилась.
Сотрудники скорой помощи заявили, что не намерены выходить на работу, пока ситуация не разрешится.
На требования людей ответил Амантай Досжанов, исполняющий обязанности директора областной станции скорой и неотложной помощи.
- У нас по Мангистауской области водители получают 95 тысяч тенге, плюс мы сверху делаем им надбавку в 90 тысяч тенге. С удержанием налоговых вычетов они получают где-то 150-160 тысяч на руки, в зависимости от количества часов, которые они отработали. Фельдшеры получают 230 тысяч, с вычетом налогов - 190 тысяч тенге на руки. Но они еще сверху просят, чтобы у них зарплата была 250-300 тысяч тенге. А таких денег нет, - сказал Амантай Досжанов.
Также он сообщил, что регион на сегодня не остался без медицинской помощи. Пациентов обслуживают поликлиники и частные медицинские центры. Правда, признал, что нехватка бригад ощущается.
- Конечно, ощущается нехватка людей, но мы отрабатываем этот вопрос со всеми поликлиниками, со всеми медицинскими организациями, в том числе частными. На данный момент у нас есть и добросовестные фельдшеры, которые понимают ситуацию и выходят на вызовы. Надеюсь, что и остальные поймут, потому что не может быть такого, чтобы фельдшеры, которые полностью посвятили себя этой профессии, оставались бесчеловечными и не оказывали медицинскую помощь населению. Стоит ли жизнь ребенка, беременной женщины, жизнь чьего-то брата или сестры этих 40 тысяч тенге?, - сказал Амантай Досжанов.
По словам исполняющего обязанности директора станции скорой и неотложной помощи, надбавку в размере 40 тысяч тенге сегодня, 12 сентября, отправили на карты всем сотрудникам.
- Деньги есть, мы зарплату всю вовремя заплатили и надбавку сегодня тоже заплатили. У нас есть обязательства, которые до 10 числа мы должны выполнять, они утверждены в коллективном договоре. Это зарплата. Ее мы заплатили без надбавок 9 числа. Учитывая, что 10 число в этом месяце выпало на субботу, то в понедельник, 12 сентября, до 11 часов мы полностью отправили и надбавки в размере 40 тысяч тенге, - сказал Амантай Досжанов.
Напомним, работники скорой помощи в Актау не вышли на работу 11 сентября. Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию.
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