Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию

- Данный невыход в смену на дежурство в 08:30 является незаконным на основании ТК РК статьи 176. Из-за незаконной забастовки были выделены дополнительные бригады СМП при ПМСП (4 категория) для оказания помощи в обслуживании вызовов с 1-4 категории срочности по Актау: Актауская городская поликлиника-1, Актауская городская поликлиника-2, Нейрон - 2 бригады, Ясин - 2 бригады. По Мунайлинскому району 4 бригады Мунайлинской поликлиники, 1 бригада ТОО Мухамбет. По г.Жанаозен: Жанаозенская городская поликлиника-1, Жанаозенская городская поликлиника-2, Жанаозенская городская поликлиника-3, - объяснил руководитель управление здравоохранения.

- Подобные действия создают угрозу для жизни и здоровья населения Мангистауской области. Не стоит поддаваться на провокации, вы нужны людям. Призываю всех к благоразумию, - обратился руководитель управление здравоохранения.