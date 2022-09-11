Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию

Аманбек Жумиров. Фото пресс-службы акима области
Заработную плату медицинские работники ГКП на ПХВ «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» получают согласно оплаты труда ПП РК 1193.
В марте на основании протокола наблюдательного совета было заключение об дополнительной надбавке к заработной плате медицинским сотрудникам в количестве 10-40 тысяч тенге.
Заработная плата согласно трудовому договору выплачивается ежемесячно до 10 числа.
До сентября все выплаты заработных плат осуществлялись с 5 по 7 число.
Выплата полной заработной платы с надбавками за август осуществится 12 сентября.
Аманбек Жумиров отметил, что отказ от выхода на работу через ультимативные требования является как не законным, так и не этичным.
Напомним, работники скорой помощи в Актау не вышли сегодня, 11 сентября, на работу.
В марте на основании протокола наблюдательного совета было заключение об дополнительной надбавке к заработной плате медицинским сотрудникам в количестве 10-40 тысяч тенге.
Заработная плата согласно трудовому договору выплачивается ежемесячно до 10 числа.
До сентября все выплаты заработных плат осуществлялись с 5 по 7 число.
Выплата полной заработной платы с надбавками за август осуществится 12 сентября.
- Данный невыход в смену на дежурство в 08:30 является незаконным на основании ТК РК статьи 176. Из-за незаконной забастовки были выделены дополнительные бригады СМП при ПМСП (4 категория) для оказания помощи в обслуживании вызовов с 1-4 категории срочности по Актау: Актауская городская поликлиника-1, Актауская городская поликлиника-2, Нейрон - 2 бригады, Ясин - 2 бригады. По Мунайлинскому району 4 бригады Мунайлинской поликлиники, 1 бригада ТОО Мухамбет. По г.Жанаозен: Жанаозенская городская поликлиника-1, Жанаозенская городская поликлиника-2, Жанаозенская городская поликлиника-3, - объяснил руководитель управление здравоохранения.
Аманбек Жумиров отметил, что отказ от выхода на работу через ультимативные требования является как не законным, так и не этичным.
- Подобные действия создают угрозу для жизни и здоровья населения Мангистауской области. Не стоит поддаваться на провокации, вы нужны людям. Призываю всех к благоразумию, - обратился руководитель управление здравоохранения.
Напомним, работники скорой помощи в Актау не вышли сегодня, 11 сентября, на работу.
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