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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:31

Просмотров: 5564

Ербол Едилов: Аким Мангистауского района будет освобождён от занимаемой должности из-за избиения охранника

Акима Мангистауского района Тилека Кошмаганбетова освободят от занимаемой должности из-за избиения охранника. Об этом сообщает политолог Ербол Едилов в своём Telegram-канале.

Кадр видео
Как сообщает Ербол Едилов, по информации некоторых источников, после инцидента с избиением охранника акима Мангистауского района Тилека Кошмаганбетова освободят от занимаемой должности.

Напомним, в соцсети распространилось видео конфликта с участием чиновника, который грубо отшвыривал, а затем бил по лицу молодого мужчину. По заверению пользователя, приславшего ролик в нашу редакцию, на кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлён один из заместителей акима области. В акимате Мангистауской области опровергли эту информацию, отметив, что на видео не замакима.

Тилек Кошмаганбетов 8 февраля в 2019 году назначен был акимом Мангистауского района Мангистауской области.



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Комментарии ( 8 )

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  • arelav_74
 Apmaxa (Посетители) Вчера, 22:12
Цитата: J.Murat
Может специально спровоцировали.


адекватный человек не будет с кулаками лезть на другого, тем более видно, что охранник не отвечает тем же. хотя сам же начинал свой трудовой опыт с охранника.
таких надо с небес на землю спускать, а то богами себя возомнили. человеком надо оставаться всегда, как высоко бы ты не поднялся.
у меня на работе тоже есть такие, чуть поднимутся по карьерной лестнице, так сразу нос задирают. и есть большие начальники, которые общаются со всеми на равных. тут уже каждый сам решает как ему себя вести.
 
-1
  • shurik_kz11
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mustain (Посетители) Вчера, 21:44
Едилов - шовинист и русофоб, постить новости от него - насколько же это мерзко, до чего вы опустились
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ed Word
  • arelav_74
 Marat Schmidt (Посетители) Вчера, 21:24
А я уж было грешным делом подумал, что Рафик полностью неуиноуный.
Вообще-то уголовка это. На нары бы дядьку пристроить, годков на пять.
 
-6
  • 14679677
  • Базелик
  • alixah
  • Apmaxa
  • Кинст
  • arelav_74
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J.Murat (Посетители) Вчера, 19:35
Он неплохой руководитель.Народ района его уважает. Много чего сделал для региона. Может специально спровоцировали. Мы вот так сразу говорим, если что сразу чиновник виноват. Надо разобраться.
 
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  • Marat Schmidt
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 Кинст (Посетители) Вчера, 18:15
Нормальные у нас Акимы...
 
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  • motor
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  • Daulet201999
  • 14679677
  • Marat Schmidt
  • alixah
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  • arelav_74
 elek (Посетители) Вчера, 17:59
Ему ещё и статью "припаять" надо.
 
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  • Marat Schmidt
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 Saken777888 (Посетители) Вчера, 17:47
На ровном месте авторитет потерял.
 
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 12-й регион (Посетители) Вчера, 17:42
освобождён от занимаемой должности

Всё правильно! Пусть будет ближе к народу! Ато включил короля! Дайте ему совок и метлу!
Наверное забыл? "Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз."
Оззи Осборн
 
 

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