Ербол Едилов: Аким Мангистауского района будет освобождён от занимаемой должности из-за избиения охранника

Кадр видео
Как сообщает Ербол Едилов, по информации некоторых источников, после инцидента с избиением охранника акима Мангистауского района Тилека Кошмаганбетова освободят от занимаемой должности.
Напомним, в соцсети распространилось видео конфликта с участием чиновника, который грубо отшвыривал, а затем бил по лицу молодого мужчину. По заверению пользователя, приславшего ролик в нашу редакцию, на кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлён один из заместителей акима области. В акимате Мангистауской области опровергли эту информацию, отметив, что на видео не замакима.
Тилек Кошмаганбетов 8 февраля в 2019 году назначен был акимом Мангистауского района Мангистауской области.
Напомним, в соцсети распространилось видео конфликта с участием чиновника, который грубо отшвыривал, а затем бил по лицу молодого мужчину. По заверению пользователя, приславшего ролик в нашу редакцию, на кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлён один из заместителей акима области. В акимате Мангистауской области опровергли эту информацию, отметив, что на видео не замакима.
Тилек Кошмаганбетов 8 февраля в 2019 году назначен был акимом Мангистауского района Мангистауской области.