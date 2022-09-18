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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 12:44

Просмотров: 2130

Пешим ходом: пенсионер-путешественник достиг Бейнеу

Пенсионера из Карагандинской области встретили в районе села Бейнеу.

Пенсионера-путешественника встретили на подходе к Бейнеу
По словам местных жителей, они удивились, встретив 72-летнего Сарсенбая Котырашова на проезжей части на подходе к селу Бейнеу. Они дали ему в дорогу воды, некоторую сумму денег и пожелали счастливого пути до Актау.

Напомним, свой пеший путь в Актау 72-летний Сарсенбай Котырашов, кузнец и реставратор, начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области.

На этой неделе Сарсенбая Котырашова встретил в Доссоре в Атырауской области житель Мангистау. По словам самого пенсионера, он рассчитывал прибыть в Актау через 10 дней.




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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Вчера, 16:12
Напомним, свой пеший путь в Актау 72-летний Сарсенбай Котырашов, кузнец и реставратор, начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области.

НУ!, и смысл пешего похода этого кузнеца?!...
ЧТО!, он этим хочет доказать, у него нет ни какой программы, или требования, к кому то из властей.
А!, так получается пеший нищий бродит по дорогам Казахстана, с обвешенными флажками на тачке...
НО!, есть одна хитрая надпись в низу плаката, "каспи голд", с указанием номера куда надо переводить деньги, и своеобразная реклама, этой "структуры", от которой сейчас многие отказываются, из- за их финансовых афёр...

Все мы ходим под богом.
 
 

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