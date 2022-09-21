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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:01

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Более 10 миллиардов тенге планируют вложить в создание контейнерного хаба в морском порту Актау

В контейнерный хаб в морском порту Актау планируется вложить 10,4 миллиарда тенге, заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Республики Казахстан Алмаз Идырысов. Об этом сообщается на сайте КазТАГ.

Иллюстративное фото из открытых источников
- Создание хаба (контейнерного хаба на базе порта Актау – КазТАГ) включено в нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны». Общая стоимость проекта составляет 10,4 млрд. Предполагается переориентация на Транскаспийский международный транспортный маршрут части транзитных грузов (ТМТМ), следующих из Китая в Европу, и развитие контейнерной линии Туркменбаши – Актау – КНР, — сказал Алмаз Идырысов в выступлении на V Международном транспортно-логистическом бизнес-форуме New Silk Way.

По его словам, в результате реализации проекта ожидается рост контейнеропотока к 2025 году с 40 тысяч до 133 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте.

Кроме того, для связанности логистических маршрутов ведется работа по строительству паромного торгового флота.

Также на сегодня прорабатывается проект по строительству новой железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал» и модернизация участка «Достык-Мойынты», части транзитного коридора Китай-Европа.

- Тренд на усиление наземных транспортных маршрутов создает возможности практически для всех отраслей экономики. Так, объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай по сравнению с прошлым вырос на четыре процента и составил 499 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), - отметил Алмаз Идырысов.



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