Ербол Едилов: Задержан и водворён в ИВС генеральный директор ТОО «Мунайтелеком»

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Как сообщает Ербол Едилов, по информации некоторых источников Антикоррупционной службой по Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлении задержан и водворен в ИВС депутат Мангистауского областного маслихата, генеральный директор ТОО «Мунайтелеком» Ахмет Салманов.



- Некоторые источники сообщают, что он получил взятку в размере 566 тысяч тенге от директора ФК «Каспий» Алибека Урузгалиева,- сообщил Ербол Едилов в своём Telegram-канале.