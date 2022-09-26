Идущий через всю страну пенсионер дошёл до Мангистауского района

Фото ЦОК Мангистауской области
Пенсионера встретили у села Жармыш. Представители районного молодёжного ресурсного центра пожелали путешественнику счастливой дороги. Молодые люди снабдили пилигрима напитками, едой и деньгами.
Фото ЦОК МО.
Сарсенбай Оспанович начал свой путь 31 марта. Его цель - посещение Казахстана, вклад в развитие внутреннего туризма и пропаганда истории Улытауского региона.
Из Улытау старец добрался до Кызылорды, затем, обойдя пешком Южный, Восточный и Северный Казахстан, прибыл в Актюбинскую область. Посетив Уральск и Атырау, Бейнеуский район, прибыл в село Жармыш Мангистауского района.
На протяжении всего пути люди, встречавшие путешественника, проявляли гостеприимство, помогали всем, чем могли, чтобы дорога была доброй и лёгкой. Такое же внимание старцу уделила молодёжь села Жармыш Мангистауского района.
Аксакал планирует завершить своё путешествие в Актау.
Фото ЦОК МО.
Сарсенбай Оспанович начал свой путь 31 марта. Его цель - посещение Казахстана, вклад в развитие внутреннего туризма и пропаганда истории Улытауского региона.
Из Улытау старец добрался до Кызылорды, затем, обойдя пешком Южный, Восточный и Северный Казахстан, прибыл в Актюбинскую область. Посетив Уральск и Атырау, Бейнеуский район, прибыл в село Жармыш Мангистауского района.
На протяжении всего пути люди, встречавшие путешественника, проявляли гостеприимство, помогали всем, чем могли, чтобы дорога была доброй и лёгкой. Такое же внимание старцу уделила молодёжь села Жармыш Мангистауского района.
Аксакал планирует завершить своё путешествие в Актау.
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