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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 2425

Жители Актау не могут вернуться домой из-за коллапса на границе Казахстана и России

Жительница Актау рассказала, что уже несколько суток находится в очереди на пограничный контроль. По словам девушки, у многих заканчивается бензин и еда, а очередь еле движется.

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По словам Кристины, в Россию она поехала к родным на время отпуска, но вот вернуться пока не может.

- Мы из Актау, гостили у родственников в отпуске, а теперь застряли на границе России и Казахстана. Дорожно-патрульная служба проезжала, мы просили помочь в содействии. Они сказали, что помочь ничем не могут, пока сверху не поступит приказ. Здесь ездят коммерсанты, продают места впереди, но неизвестно, обманут или нет. Ставки разные. То место, на котором сейчас находимся мы, стоит примерно 50 тысяч рублей. Тысячи людей шли пешком, на самокатах и велосипедах. Нам пора на работу выходить, а мы тут застряли, – рассказала девушка.

По словам жительницы Актау, в очереди творится хаос.

- Там все в куче - и фуры, и легковушки. Ситуация страшная, 11 километров пробок из машин. Двое суток простояли. За последние сутки продвинулись всего на 500 метров. Если выехал за бензином, обратно в очередь не встанешь, надо заново стоять. Драки, ругань стоит, нервы людей уже на пределе. Женщины с детьми плачут. Мы вернулись обратно в Саратов, чтобы переждать как-то. Самое ужасное, что ничего нельзя сделать, – сообщила жительница Актау.

Женщина просит власти Казахстана обратить внимание на проблему и создать для своих граждан беспрепятственный проезд.

- Мы, граждане Казахстана, не можем вернуться домой из-за огромного затора длиною около 30 киломктров перед пограничным пунктом пропуска "Караузек" в Российской Федерации (Астрахань-Атырау). Стоим уже 2 дня практически на месте. Очередь состоит из граждан России, которые проходят проверку в базе РФ. Машин с казахскими номерами очень мало, при этом вынуждены стоять в общей очереди. Просим Посольство Республики Казахстан посодействовать в вывозе граждан РК на Родину, - говорит жительница Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 18:14
master_kz,
Салам, мастер. Видимо, тебе часто приходится летать, что так кубаторишь за цены на перелеты. dada Я в последние годы обленился и почти не летаю, но всегда только ЗА удешевление авиаперевозок.
Думаю, в данной ситуации речь идет о людях, которые выезжали на своих авто и теперь возвращаются домой. В противном случае, уже давно перепрыгнули бы в поезда чи на лiтаки.
 
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  • Placida
  • babe
 master_kz (Посетители) Сегодня, 17:57
Цитата: Marat Schmidt
А что, как-то разделить поток на своих и иностранцев не вариант?

Ну можно и самолеты организовать для своих, желающих вернуться, или жаба квакает сделать адекватные цены?-)))
 
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  • babe
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 17:50
Странное дело.. А что, как-то разделить поток на своих и иностранцев не вариант?
 
 

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