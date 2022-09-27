Жители Актау не могут вернуться домой из-за коллапса на границе Казахстана и России

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По словам Кристины, в Россию она поехала к родным на время отпуска, но вот вернуться пока не может.



- Мы из Актау, гостили у родственников в отпуске, а теперь застряли на границе России и Казахстана. Дорожно-патрульная служба проезжала, мы просили помочь в содействии. Они сказали, что помочь ничем не могут, пока сверху не поступит приказ. Здесь ездят коммерсанты, продают места впереди, но неизвестно, обманут или нет. Ставки разные. То место, на котором сейчас находимся мы, стоит примерно 50 тысяч рублей. Тысячи людей шли пешком, на самокатах и велосипедах. Нам пора на работу выходить, а мы тут застряли, – рассказала девушка.



По словам жительницы Актау, в очереди творится хаос.



- Там все в куче - и фуры, и легковушки. Ситуация страшная, 11 километров пробок из машин. Двое суток простояли. За последние сутки продвинулись всего на 500 метров. Если выехал за бензином, обратно в очередь не встанешь, надо заново стоять. Драки, ругань стоит, нервы людей уже на пределе. Женщины с детьми плачут. Мы вернулись обратно в Саратов, чтобы переждать как-то. Самое ужасное, что ничего нельзя сделать, – сообщила жительница Актау.



Женщина просит власти Казахстана обратить внимание на проблему и создать для своих граждан беспрепятственный проезд.



- Мы, граждане Казахстана, не можем вернуться домой из-за огромного затора длиною около 30 киломктров перед пограничным пунктом пропуска "Караузек" в Российской Федерации (Астрахань-Атырау). Стоим уже 2 дня практически на месте. Очередь состоит из граждан России, которые проходят проверку в базе РФ. Машин с казахскими номерами очень мало, при этом вынуждены стоять в общей очереди. Просим Посольство Республики Казахстан посодействовать в вывозе граждан РК на Родину, - говорит жительница Актау.