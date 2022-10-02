Трещины и вмятины: как выглядят тротуары в центре Актау

Тротуар разбит у детской площадки возле дома №31

- Чиновники, откройте глаза и посмотрите на состояние тротуаров, а не на состояние своих доходов, - обратился житель 11 микрорайона Кайрош.

Тротуарная дорожка между школой №10 и IT-лицеем требует ремонта

Проблема с тротуаром вдоль домов №28, №29 и №30

- Многие ямы настолько большие, что приходится объезжать по земле. Ребенка постоянно трясет, дребезжит коляска от этой дороги. Тротуар по большей части разрушают автомобили, подвозящие детей чуть ли не к самому входу в IT-лицея. Им нужно полностью закрыть доступ высокими бордюрами, - говорит девушка.

Асфальт у IT-лицея разбит вдребезги

Тротуар на аллее за домом №37 пришел давно в негодность

- На сегодня в 11 микрорайоне разрабатывается сметный расчет. Будут запрошены денежные средства из бюджета. После будет объявлен подрядчик, с кем заключат договор, и будут производиться работы по благоустройству данного микрорайона, - заверили в отделе ЖКХ.

По словам жителей 11 микрорайона, тротуары уже давно изношены - кругом ямы и трещины.Многодетная мама Алмагуль из 11 микрорайона уверяет, что в некоторых местах очень затруднительно проехать с коляской, так как застревают колеса.В городском акимате прокомментировали жалобу жителей 11 микрорайона.