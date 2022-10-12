Спасатели Мангистау сняли котёнка с дерева





Жительница рассказала, про операцию по спасению котёнка, который залез на высокое дерево высотой в три этажа и не мог спуститься обратно.- Я очень благодарна спасателями, они откликнулись на просьбу помочь и оперативно приехали после моего звонка. Котенок два дня просидел на дереве, никак не мог сам спуститься. Спасатели ловко взобрались на дерево и сняли измученное животное, которое затем благополучно спустили на землю,- рассказала жительница Актау.