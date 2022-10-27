Даурен Отепкали: В 14 микрорайоне Актау приостановили стройку с опасно расположенным подъёмным краном

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Жителей дома №4 в 14 микрорайоне, вчера, 26 октября, испугала стрела башеного крана, которая находилась в опасной близости от жилого дома. Руководитель управления ГАСК Даурен Отепкали сказал, что строительство ведётся товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «Юпитер-Строй Сервис» и с сегодняшнего дня работы приостановлены.
По его словам, данный участок является проблемным, так как несколько лет назад застройщиком данного объекта являлась строительная компания «Rich Aqtau». Ввод в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2019 года.
- В связи с несвоевременным завершением строительно-монтажных работ дольщиками неоднократно проводились акции протеста и несколько встреч в акимате Актау, в результате переговоров было принято решение о передаче незавершенного строительно-монтажного объекта ТОО «Юпитер-Строй Сервис» с оформлением соответствующего земельного участка и дополнительной земли, - отметил Даурен Отепкали.
Архитектурно-планировочное задание и эскизный проект объекта был согласован с Актауским городским отделом архитектуры и градостроительства. Однако, в соответствии с предписанием республиканского государственного учреждения (РГУ) «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» архитектурно-планировочное задание и согласованный городским акиматом эскизный проект отменили.
- Компания может обжаловать предписание. В свою очередь, мы можем сказать, что акимат не может вмешаться в процесс строительства, пока не поступит соответствующего заявления. Наш орган может вмешаться только в том случае, если есть массовая угроза жизни. В данный момент мы попросили приостановить строительство, пока не будут решены соответствующие вопросы, - подытожил представитель областного акимата.
Миша Одинцов
По его словам, данный участок является проблемным, так как несколько лет назад застройщиком данного объекта являлась строительная компания «Rich Aqtau». Ввод в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2019 года.
- В связи с несвоевременным завершением строительно-монтажных работ дольщиками неоднократно проводились акции протеста и несколько встреч в акимате Актау, в результате переговоров было принято решение о передаче незавершенного строительно-монтажного объекта ТОО «Юпитер-Строй Сервис» с оформлением соответствующего земельного участка и дополнительной земли, - отметил Даурен Отепкали.
Архитектурно-планировочное задание и эскизный проект объекта был согласован с Актауским городским отделом архитектуры и градостроительства. Однако, в соответствии с предписанием республиканского государственного учреждения (РГУ) «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» архитектурно-планировочное задание и согласованный городским акиматом эскизный проект отменили.
- Компания может обжаловать предписание. В свою очередь, мы можем сказать, что акимат не может вмешаться в процесс строительства, пока не поступит соответствующего заявления. Наш орган может вмешаться только в том случае, если есть массовая угроза жизни. В данный момент мы попросили приостановить строительство, пока не будут решены соответствующие вопросы, - подытожил представитель областного акимата.
Миша Одинцов