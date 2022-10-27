«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Октября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.36 KZT
  • €1 = 467.08 KZT
  • 1 RUB = 7.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 1086

Даурен Отепкали: В 14 микрорайоне Актау приостановили стройку с опасно расположенным подъёмным краном

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области отреагировали на ситуацию со стройкой в 14 микрорайоне города. По информации ведомства, строительство между домами №4 и №5 приостановлено.

Кадр видео
Жителей дома №4 в 14 микрорайоне, вчера, 26 октября, испугала стрела башеного крана, которая находилась в опасной близости от жилого дома. Руководитель управления ГАСК Даурен Отепкали сказал, что строительство ведётся товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «Юпитер-Строй Сервис» и с сегодняшнего дня работы приостановлены.

По его словам, данный участок является проблемным, так как несколько лет назад застройщиком данного объекта являлась строительная компания «Rich Aqtau». Ввод в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2019 года.

- В связи с несвоевременным завершением строительно-монтажных работ дольщиками неоднократно проводились акции протеста и несколько встреч в акимате Актау, в результате переговоров было принято решение о передаче незавершенного строительно-монтажного объекта ТОО «Юпитер-Строй Сервис» с оформлением соответствующего земельного участка и дополнительной земли, - отметил Даурен Отепкали.

Архитектурно-планировочное задание и эскизный проект объекта был согласован с Актауским городским отделом архитектуры и градостроительства. Однако, в соответствии с предписанием республиканского государственного учреждения (РГУ) «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» архитектурно-планировочное задание и согласованный городским акиматом эскизный проект отменили.

- Компания может обжаловать предписание. В свою очередь, мы можем сказать, что акимат не может вмешаться в процесс строительства, пока не поступит соответствующего заявления. Наш орган может вмешаться только в том случае, если есть массовая угроза жизни. В данный момент мы попросили приостановить строительство, пока не будут решены соответствующие вопросы, - подытожил представитель областного акимата.

Миша Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Банкир
  • синдбад
  • alixah
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 21:02
Кто нибудь что нибудь понял? Как это "...архитектурно-планировочное задание и согласованный городским акиматом эскизный проект отменили", а почему тогда идет строительство и почему, по какому проекту? Крайне мутная ситуация требует вмешательства, а не отговорок и откладываний.
Похоже ждут пока что нибудь не случится или людям надоест жаловаться и ждать, ну тогда боюсь они могут спеть В. Цоя - "дальше, действовать будем мы"... Мир всем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 БО (Посетители) Сегодня, 20:52
Ну да. Чиновники могут только земли направо налево продавать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:10
Т.е. чиновники могут приостановить,но никак не отменить и запретить....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Daulet201999
  • Банкир
  • alixah
  • ak12
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:49
Подождем пока кран упадет на дом, потом примем решение.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика