Уплотнение Актау продолжается! Стрела башенного крана уперлась в окна 5 дома в 14 микрорайоне

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Сегодня, 26 октября, по словам жителей дома №4 в 14 микрорайоне, они были ошарашены, увидев в окнах своих квартир упирающуюся в дом стрелу башенного крана.
- Вчера вечером на территории стройки установили башенный кран. Сегодня с утра мы были в шоке, увидев, что стрелу ветром ночью развернуло прямо к нам в окна. А если он рухнет на наш дом, то пострадают люди. Стрела от крана упирается прямо в наш дом, почему властями это не контролируются, или все ждут человеческие жертвы, - жалуются жители дома №4.
По словам горожан, несмотря на запрет строительство жилого дома продолжается.
- Строительство в основном ведется ночью, - говорят жители дома №4.
В сентябре 2022 года возведение жилого комплекса приостановили. В департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области официально сообщили, что направили исковое заявление о признании недействительным договора, заключённого между ТОО «Юпитер Строй» и городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства.
Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это строительство продолжалось.
- Вчера вечером на территории стройки установили башенный кран. Сегодня с утра мы были в шоке, увидев, что стрелу ветром ночью развернуло прямо к нам в окна. А если он рухнет на наш дом, то пострадают люди. Стрела от крана упирается прямо в наш дом, почему властями это не контролируются, или все ждут человеческие жертвы, - жалуются жители дома №4.
По словам горожан, несмотря на запрет строительство жилого дома продолжается.
- Строительство в основном ведется ночью, - говорят жители дома №4.
В сентябре 2022 года возведение жилого комплекса приостановили. В департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области официально сообщили, что направили исковое заявление о признании недействительным договора, заключённого между ТОО «Юпитер Строй» и городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства.
Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это строительство продолжалось.