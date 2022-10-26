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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 1919

Уплотнение Актау продолжается! Стрела башенного крана уперлась в окна 5 дома в 14 микрорайоне

Жители 14 микрорайона обеспокоены продолжением строительства высотного жилого дома перед домами №4 и №5. По словам горожан, на территории стройки установили башенный кран, стрела которого упирается буквально в окна жильцов дома №4.

Кадр видео
Сегодня, 26 октября, по словам жителей дома №4 в 14 микрорайоне, они были ошарашены, увидев в окнах своих квартир упирающуюся в дом стрелу башенного крана.



- Вчера вечером на территории стройки установили башенный кран. Сегодня с утра мы были в шоке, увидев, что стрелу ветром ночью развернуло прямо к нам в окна. А если он рухнет на наш дом, то пострадают люди. Стрела от крана упирается прямо в наш дом, почему властями это не контролируются, или все ждут человеческие жертвы, - жалуются жители дома №4.



По словам горожан, несмотря на запрет строительство жилого дома продолжается.

- Строительство в основном ведется ночью, - говорят жители дома №4.

В сентябре 2022 года возведение жилого комплекса приостановили. В департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области официально сообщили, что направили исковое заявление о признании недействительным договора, заключённого между ТОО «Юпитер Строй» и городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.

Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.

Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.

Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.

Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.

Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».

Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это строительство продолжалось.



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Комментарии ( 5 )

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  • Adai11
  • malovdmitriy
  • Космос
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:57
Стройка после ее приостановления, положение крана и работы по ночам это уже жесткий перебор. У нас что, делами начинают заниматься только после аварий, ЧС или массовых протестов!??
Вопрос насущный, освещенный уже не однократно и волнующий жителей, что за отношение местных контрольных и управленческих органов к общественным проблемам, почему молчят Акимы по этому поводу!?? Помнится что в регионе имеется примета что когда акимы не идут к народу, народ идет к акиматам, все как в поговорке. Игры в молчанку и перегляделки не лучший вариант, нужно разрешить ситуацию и обнародовать выводы по поводу вопроса, народ не глупый, поймет если обоснованно объективно объяснить. Мир всем!
 
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  • Ed Word
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:22
Согласно правилам техники безопасности даже временные бытовые (вагончики, прорабские и т.п.) не разрешается размещать в зоне возможного падения крана.
Но похоже, что актауские власти живут по принципу "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку".
Если власть нарушает Законы, то мы далеко пойдем.
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 11:15
ждут человеческие жертвы, - жалуются жители дома №4. Чинуш это совсем не беспокоит. Деньги закрывают глаза на всё.
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 11:13
Ну а что вы хотите? Новый аким уже высказался по поводу точечных застроек микрорайонов и предоставленных земельных участков.
Так что, всё нормально ( с точки зрения чиновников)
 
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  • Ingul
  • Adai11
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:22
а ещё эта стрелу оставляют на стороне парковки перед БЦ. тоже нарушение. там люди ходят прям под ней
 
 

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