Несмотря на сейсмоопасную зону: Забор начали устанавливать на месте строительства высотки в Актау

- Земельный участок предоставлен правом временного возмездного землепользования ТОО «Юпитер Строй». После освоения у них есть право выкупить его в частную собственность в соответствии с земельным законодательством. Всё будет проверяться на стадии экспертизы. Без положительного заключения экспертизы осуществление строительно-монтажных работ не допускается. Местным исполнительным органом выданы исходно-разрешительные документы, они являются предпроектной документацией, - сообщили в акимате.

Как говорят жители дома №5, сегодня, 29 сентября, на месте запланированного строительства высотного жилого дома начали устанавливать забор. Документов на строительство у них нет.На место прибыла полиция. Рабочие предоставили им проект со сквером и футбольным полем.В акимате сообщили, что застройщик в лице ТОО «Юпитер строй сервис» действует на законных основаниях. Целевое назначение участка - для строительства и благоустройства административно-жилого комплекса.Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть