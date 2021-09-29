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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:58

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Несмотря на сейсмоопасную зону: Забор начали устанавливать на месте строительства высотки в Актау

Жители 14 микрорайона продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.

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Как говорят жители дома №5, сегодня, 29 сентября, на месте запланированного строительства высотного жилого дома начали устанавливать забор. Документов на строительство у них нет.

На место прибыла полиция. Рабочие предоставили им проект со сквером и футбольным полем.

В акимате сообщили, что застройщик в лице ТОО «Юпитер строй сервис» действует на законных основаниях. Целевое назначение участка - для строительства и благоустройства административно-жилого комплекса.

- Земельный участок предоставлен правом временного возмездного землепользования ТОО «Юпитер Строй». После освоения у них есть право выкупить его в частную собственность в соответствии с земельным законодательством. Всё будет проверяться на стадии экспертизы. Без положительного заключения экспертизы осуществление строительно-монтажных работ не допускается. Местным исполнительным органом выданы исходно-разрешительные документы, они являются предпроектной документацией, - сообщили в акимате.


Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.

Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.

В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.




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