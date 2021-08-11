Вопреки мнению горожан! На стройплощадке в 14 микрорайоне Актау устанавливают башенный кран

Фото жильцов дома №5 в 14 микрорайоне
Жильцы дома №5 сообщили, что сегодня вечером, 11 августа, на строительной площадке начали монтировать башенный кран.
Напомним, люди были возмущены тем, что перед их домами собираются возводить девятиэтажку с коммерческими помещениями. В акимате же ответили, что всё проводится на законных основаниях.
Напомним, люди были возмущены тем, что перед их домами собираются возводить девятиэтажку с коммерческими помещениями. В акимате же ответили, что всё проводится на законных основаниях.