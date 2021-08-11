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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:47

Просмотров: 1104

Вопреки мнению горожан! На стройплощадке в 14 микрорайоне Актау устанавливают башенный кран

Несмотря на несогласие жителей 14 микрорайона со строительством перед домами №4 и №5 многоэтажки, начался монтаж башенного крана.

Фото жильцов дома №5 в 14 микрорайоне
Жильцы дома №5 сообщили, что сегодня вечером, 11 августа, на строительной площадке начали монтировать башенный кран.

Вопреки мнению горожан! На стройплощадке в 14 микрорайоне Актау устанавливают башенный кран


Напомним, люди были возмущены тем, что перед их домами собираются возводить девятиэтажку с коммерческими помещениями. В акимате же ответили, что всё проводится на законных основаниях.



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Комментарии ( 2 )

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Наги_Актау (Посетители) Вчера, 22:16
Днем ранее была статья, где чиновники сказали что плевать им на мнение народа при принятии решений по строительству. Вопрос закрыт, можно удалить статью.
 
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  • from Aktau
  • Aktauskii
 Ed Word (Посетители) Вчера, 21:31
Ахумат - плевали мы на вас с башенного крана..! Просто граждане, и звать вас никак, потому что вы просто..!
Надеюсь у аки-иммаа есть четкое понимание почему его не любят и ждут чтоб он быстрее ушел, но даже если он не уйдет, а присядет, то жалеть тоже мало кто будет... bye
 
 

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