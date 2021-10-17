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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 3080

Несогласные с возведением высотки жители Актау: Нам плюнули в лицо

Жители 14 микрорайона заявляют, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее. Также они получили ответ на своё обращение из прокуратуры.

Территория для строительства. Фото жителей дома №5
Инициативная группа жильцов дома №5 в конце этой недели побывала на приёме у заместителя акима Ербола Избергенова. Люди говорят, что с ними поступили цинично.

- В прошлом месяце, когда нам организовали встречу дольщиков, архитектор пообещал рассмотреть этот вопрос и прислать ответ. Сейчас же выясняется, что из нас сделали дураков. Плюнули нам в лицо. Они знали, что строительство будет, и выдали уже давно разрешение. Власти могли же сразу заявить об этом. Такое ощущение, что все плюют на людей. Никакой власти. Мнения жителей не интересуют, а интересуют только деньги, - обратилась жительница Елена.


Жители теперь записались на приём к акиму области Нурлану Ногаеву. Им сообщили, что поступит СМС-оповещение.

Кроме этого, поступила информация, что 20 октября приезжают строители, и начинается стройка. На 16 октября участок под строительство обнесён ограждением. На участок завезена конструкция для установки башенного крана.

Также на обращения жителей поступили ответы из областной и городской прокуратур.

Несогласные с возведением высотки жители Актау: Нам плюнули в лицо


- В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона РК «О прокуратуре», органы прокуратуры рассматривают обращения при угрозе необратимых последствий (для жизни, здоровья людей и безопасности страны), а также нарушения прав неограниченного круга лиц или лиц, неспособных самостоятельно себя защитить (в силу физических, психических и иных обстоятельств). При этом указанная категория обращений рассматривается прокурорами лишь в случаях: нарушения законности или угрозах наступления в деятельность правоохранительных и специальных государственных органов; наличия конфликта интересов в деятельности уполномоченного государственного органа или его должностных лиц, в компетенцию которого входит рассмотрение обращения; обжалования решения и действия (бездействия) уполномоченного государственного органа либо его должностных лиц. В соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК рассмотрение жалоб в административном досудебном порядке на административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта производится вышестоящим административным органом, должностным лицом. В связи с этим, в случае несогласия с действиями уполномоченного органа, вправе обжаловать его в вышестоящем органе (вышестоящему должностному лицу либо в суд), - ответили в областной и городской прокуратурах.


Эти же письма были направлены в Комитет по делам строительства и ЖКХ МИИР РК, а также в аппарат акима Мангистауской области.

Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.

Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.

В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.

Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.



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Комментарии ( 6 )

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  • Феникс
 дорожник (Посетители) Сегодня, 15:30
все плюют на людей. Никакой власти.
Так это и есть власть

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Феникс
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 14:24
Граждане,вы на улицу выглядывали?Там давно не социализм,там капитализм со звериным лицом.Нужно еще радоваться,что пока никому не нужно снести ваш пятый дом.А ведь если нужно будет снесут и расширят вновь строящийся дом.
 
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  • Кинст
  • TU-154
  • Феникс
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:54
Такое ощущение, что все плюют на людей. Никакой власти. Мнения жителей не интересуют, а интересуют только деньги, - обратилась жительница Елена.

Странно,что Елена только сейчас это поняла...Она наверное ещё не видела "слёзное небо" за 40 миллионов и пластмассовые тюльпаны за 15 миллионов...Мнения жителей говорите? Ну, ну...
 
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  • Кинст
  • TU-154
 zhanino (Посетители) Сегодня, 12:24
Спасибо надо сказать за эти стройки Трумову, хотя местный , а столько гадостей сделал
 
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  • ak12
  • Кинст
  • TU-154
  • Феникс
 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:00
Да нам всем давно и ежедневно плюют в лицо.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • TU-154
  • Феникс
 Дизель (Посетители) Сегодня, 11:47
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.

ВСЁ!, купили или ВСЁ!, продали...
И плевать местным чинушам которые дают разрешение на строительство и возмущение жителей их не очень волнует, деньги money ..превыше всего, очередной залётный барыга уже сделал им откат за строительство и разрешение...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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