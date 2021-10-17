Несогласные с возведением высотки жители Актау: Нам плюнули в лицо

- В прошлом месяце, когда нам организовали встречу дольщиков, архитектор пообещал рассмотреть этот вопрос и прислать ответ. Сейчас же выясняется, что из нас сделали дураков. Плюнули нам в лицо. Они знали, что строительство будет, и выдали уже давно разрешение. Власти могли же сразу заявить об этом. Такое ощущение, что все плюют на людей. Никакой власти. Мнения жителей не интересуют, а интересуют только деньги, - обратилась жительница Елена.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона РК «О прокуратуре», органы прокуратуры рассматривают обращения при угрозе необратимых последствий (для жизни, здоровья людей и безопасности страны), а также нарушения прав неограниченного круга лиц или лиц, неспособных самостоятельно себя защитить (в силу физических, психических и иных обстоятельств). При этом указанная категория обращений рассматривается прокурорами лишь в случаях: нарушения законности или угрозах наступления в деятельность правоохранительных и специальных государственных органов; наличия конфликта интересов в деятельности уполномоченного государственного органа или его должностных лиц, в компетенцию которого входит рассмотрение обращения; обжалования решения и действия (бездействия) уполномоченного государственного органа либо его должностных лиц. В соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК рассмотрение жалоб в административном досудебном порядке на административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта производится вышестоящим административным органом, должностным лицом. В связи с этим, в случае несогласия с действиями уполномоченного органа, вправе обжаловать его в вышестоящем органе (вышестоящему должностному лицу либо в суд), - ответили в областной и городской прокуратурах.