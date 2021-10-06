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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 1586

Территория раздора: Участок под строительство многоэтажного дома в 14 микрорайоне обнесли забором в Актау

Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено. Жители соседнего дома по-прежнему выступают против возведения жилого комплекса.

Фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
По словам жителей дома №5, сегодня, 6 октября, по периметру строительства высотного дома установлены столбы и выстроен забор из профнастила.

Территория раздора: Участок под строительство многоэтажного дома в 14 микрорайоне обнесли забором в Актау


Сама стройка ещё не началась.

Территория раздора: Участок под строительство многоэтажного дома в 14 микрорайоне обнесли забором в Актау


В городском акимате предоставили генеральный план 14 микрорайона. В соответствии с генпланом, строительство дома на данном участке не было запланировано.

Территория раздора: Участок под строительство многоэтажного дома в 14 микрорайоне обнесли забором в Актау


Участок, на котором запланировано строительство, обведён красным цветом.

Территория раздора: Участок под строительство многоэтажного дома в 14 микрорайоне обнесли забором в Актау


О дате утверждения генерального плана журналисту lada.kz в акимате не сообщили.

Также адресуем вопрос чиновникам: Почему на сайте акимата Актау нет генерального плана развития города?

Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.

Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.

В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.



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Комментарии ( 2 )

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  • arelav_74
  • ЁмоЁ
 from Aktau (Посетители) Сегодня, 15:01
Также адресуем вопрос чиновникам: Почему на сайте акимата Актау нет генерального плана развития города?


Поддержу этот вопрос. Даже на письменный запрос предоставить Ген план, отвечают отписками.
Нет у Акимата утвержденного Ген плана!
 
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  • arelav_74
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:59
...Ну,а кого волнует чужое"счастье-то"?? Заимел такой лакомый участок земли очередной инвестор и как видно от своих планов он ни на шаг не отступит,что для него какая-то горстка каких-то жильцов одного из домов???Когда на кону стоят многомиллионные прибыли за построенный и сданный потом дом с квартирами в центре?? beer2 Вспомните эпопею с жильцами возле ТЦ "Астана"в том же прибыльном 14 микрорайоне где уже вовсю идет стройка элитного высотного многоуровневого и многоквартирного дома с элитными квартирами с видом на море!!БИЗНЕС-ОН И В АФРИКЕ-БИЗНЕС..
 
 

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