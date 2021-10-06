Территория раздора: Участок под строительство многоэтажного дома в 14 микрорайоне обнесли забором в Актау

Фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
По словам жителей дома №5, сегодня, 6 октября, по периметру строительства высотного дома установлены столбы и выстроен забор из профнастила.
Сама стройка ещё не началась.
В городском акимате предоставили генеральный план 14 микрорайона. В соответствии с генпланом, строительство дома на данном участке не было запланировано.
О дате утверждения генерального плана журналисту lada.kz в акимате не сообщили.
Также адресуем вопрос чиновникам: Почему на сайте акимата Актау нет генерального плана развития города?
Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Сама стройка ещё не началась.
В городском акимате предоставили генеральный план 14 микрорайона. В соответствии с генпланом, строительство дома на данном участке не было запланировано.
Участок, на котором запланировано строительство, обведён красным цветом.
О дате утверждения генерального плана журналисту lada.kz в акимате не сообщили.
Также адресуем вопрос чиновникам: Почему на сайте акимата Актау нет генерального плана развития города?
Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.