Возведение жилого комплекса приостановили в 14 микрорайоне Актау

Фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
По словам жителей дома №5 в 14 микрорайоне, в департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области им официально сообщили, что направили исковое заявление о признании недействительным договора, заключённого между ТОО «Юпитер Строй» и городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Данный материал находится на рассмотрении в судебных органах.
Уже три дня, как говорят жители дома №5, строительство жилого комплекса приостановлено.
Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это строительство продолжалось.
Уже три дня, как говорят жители дома №5, строительство жилого комплекса приостановлено.
Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это строительство продолжалось.
Оставьте свой комментарий первым.