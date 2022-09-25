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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:39

Просмотров: 1559

Возведение жилого комплекса приостановили в 14 микрорайоне Актау

Несогласные с возведением высотки жители 14 микрорайона сообщили о приостановлении строительства многоэтажного дома.

Фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
По словам жителей дома №5 в 14 микрорайоне, в департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области им официально сообщили, что направили исковое заявление о признании недействительным договора, заключённого между ТОО «Юпитер Строй» и городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Данный материал находится на рассмотрении в судебных органах.

Возведение жилого комплекса приостановили в 14 микрорайоне Актау


Уже три дня, как говорят жители дома №5, строительство жилого комплекса приостановлено.

Возведение жилого комплекса приостановили в 14 микрорайоне Актау


Напомним, в начале августа прошлого года жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.

Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.

Люди снова выступили против строительства. Они опасались, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Жители продолжили бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.

Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.

Жители позднее заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.

Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».

Позже сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами региона провели внеплановую проверку в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Несмотря на это строительство продолжалось.



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