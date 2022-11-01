Скандал вокруг короны: почему «Мисс Актау» не попала на республиканский конкурс «Мисс Казахстан»

- Наш региональный конкурс «Мисс Актау» прошёл 8 октября, а кастинг на «Мисс Казахстан» прошёл 26 октября. О том, что будет кастинг на «Мисс Казахстан», естественно, узнали за пару дней. Сказали, что отберут 25 участниц, а в кастинге участвовало всего 15 регионов. А это 15 победительниц + вице-мисс по желанию, и то в городах Атырау и Таразе не было конкурса. А победительницы городов республиканского значения, такие как Астана, Алматы и Шымкент, автоматом проходят на «Мисс Казахстан», то есть без кастинга. Где справедливость?! - возмутилась Жанна Кубышева.

- Члены жюри хвалят, говорят «Жанна, өте әдемісің» и т.д. И это ведь чувствуется, ты им понравилась или нет. Я была на 200% уверена, что я прошла и готова была хоть сейчас купить билеты. После победы на «Мисс Актау» я создала беседу для победительниц по всему Казахстану в вацап. И оттуда у девочек узнаю, что мисс Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Талдыкорган и Тараз тоже не прошли кастинг. А смысл вообще организовывать для победителей кастинг? Смысл тогда организовывать региональный конкурс, если победительница не поедет? И прошедшие восемь участниц + шесть участниц из Астаны, Алматы и Шымкента, остаются 11 участниц, а их откуда возьмут? - написала Жанна.



- Так много вопросов, и так мало ответов. Вот так вот лишили меня возможности представить свой любимый город, свою область. Но мы не унываем, все ещё впереди! - не теряет оптимизма Жанна.

