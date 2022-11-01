Скандал вокруг короны: почему «Мисс Актау» не попала на республиканский конкурс «Мисс Казахстан»

Фото со страницы в Instagram @zhannakubysheva1
Как сообщила в своём посте «Мисс Актау 2022» в Instagram, об изменениях в правилах республиканского конкурса красоты представителям региональных конкурсов красоты сообщили несколько дней назад.
В этом году у конкурса сменилось руководство, которое ввело новые правила для участниц национального отбора. В результате в финал «Мисс Казахстан» не прошли победительницы и участницы региональных конкурсов «Мисс Петропавловск», «Мисс Актау», «Мисс Тараз», «Мисс Кызылорда», «Мисс Оскемен», «Мисс Орал» и «Мисс Талдыкорган».
До этого Жанну Кубышеву пригласили на кастинг «Мисс Казахстан-2022» организаторы из Актау.
По словам Жанны, кастинг проходил в онлайн формате, по google-meet. После стандартного рассказа «О себе» конкурсантку похвалили. Однако на следующий день региональному директору (организатору «Мисс Актау») сообщили, что претендентка не прошла. По какой причине это произошло, директор республиканского конкурса не дал ответ. Позже Жанна выяснила, что в такую ситуацию попала не только она.
Конкурсантка рассказала, что билеты на республиканский конкурс продаются ещё с начала октября. А конкурсов «Мисс Астана», «Мисс Шымкент» и «Мисс Туркестан» ещё не проводилось. Ранее, по словам Мисс Актау, участникам из регионов говорили, что конкурсанток соберут 9 ноября, и репетиции будут на протяжении девяти дней.
Как рассказал региональный директор «Мисс Петропавловск» Нурлан Баукенов корреспонденту Tengrinews.kz, в результате в финал «Мисс Казахстан» не прошли победительницы и участницы из Петропавловска.
- После определения победительниц в городах дирекцией было заявлено о проведении республиканского полуфинала. Но с самого начала конкурсов по всей стране о полуфинале речь не шла, этот этап возник неожиданно для всех. После полуфинального минутного онлайн-собеседования посредством мессенджера мне было доведено до сведения, что ни одна из трёх титулованных девушек Петропавловска не подходит для участия в республиканском финале. Похожие ситуации возникли в шести других городах Казахстана, что является не просто беспрецедентным, но дискриминирующим решением, - заявил Баукенов.
При этом все участницы проходили различные этапы регионального конкурса, титулы им были присвоены компетентным жюри.
В дирекции «Мисс Казахстан» прокомментировали сложившуюся ситуацию с победительницами региональных конкурсов, которые не прошли в финал, сообщает Tengrinews.kz.
- Основной задачей конкурса является сохранение и пропаганда культурных и этнических основ нашего народа и приумножение культурного наследия. Помимо этого, конкурс стремится раскрыть не только внешность красавиц, но и показать их духовный мир и национальную самоидентичность. Сообщаем, что в этом году организаторы конкурса изменили подход в проведении кастинга мероприятия. Это направлено на повышение конкурентоспособности и прозрачности проведения конкурса. Повысились требования к региональным организаторам для проведения качественного кастинга. Также и к участницам конкурса, которым, помимо превосходных внешних данных, необходимо обладать безупречной репутацией и высоким уровнем интеллекта, ведь отобранная «Мисс Казахстан» станет новым лицом страны. Официально заявляем, что национальный конкурс красоты «Мисс Казахстан - 2022» региональным организаторам даёт лицензию для проведения региональных конкурсов красоты, но это не даёт гарантию, что их победительницы гарантированно выступают в финале конкурса красоты, - сообщили в пресс-службе конкурса.
Финал конкурса «Мисс Казахстан - 2022» состоится в середине ноября в Алматы.
Напомним, 9 октября была определена победительница конкурса «Мисс Актау-2022» - Жанна Кубышева.
В этом году у конкурса сменилось руководство, которое ввело новые правила для участниц национального отбора. В результате в финал «Мисс Казахстан» не прошли победительницы и участницы региональных конкурсов «Мисс Петропавловск», «Мисс Актау», «Мисс Тараз», «Мисс Кызылорда», «Мисс Оскемен», «Мисс Орал» и «Мисс Талдыкорган».
До этого Жанну Кубышеву пригласили на кастинг «Мисс Казахстан-2022» организаторы из Актау.
- Наш региональный конкурс «Мисс Актау» прошёл 8 октября, а кастинг на «Мисс Казахстан» прошёл 26 октября. О том, что будет кастинг на «Мисс Казахстан», естественно, узнали за пару дней. Сказали, что отберут 25 участниц, а в кастинге участвовало всего 15 регионов. А это 15 победительниц + вице-мисс по желанию, и то в городах Атырау и Таразе не было конкурса. А победительницы городов республиканского значения, такие как Астана, Алматы и Шымкент, автоматом проходят на «Мисс Казахстан», то есть без кастинга. Где справедливость?! - возмутилась Жанна Кубышева.
По словам Жанны, кастинг проходил в онлайн формате, по google-meet. После стандартного рассказа «О себе» конкурсантку похвалили. Однако на следующий день региональному директору (организатору «Мисс Актау») сообщили, что претендентка не прошла. По какой причине это произошло, директор республиканского конкурса не дал ответ. Позже Жанна выяснила, что в такую ситуацию попала не только она.
- Члены жюри хвалят, говорят «Жанна, өте әдемісің» и т.д. И это ведь чувствуется, ты им понравилась или нет. Я была на 200% уверена, что я прошла и готова была хоть сейчас купить билеты. После победы на «Мисс Актау» я создала беседу для победительниц по всему Казахстану в вацап. И оттуда у девочек узнаю, что мисс Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Талдыкорган и Тараз тоже не прошли кастинг. А смысл вообще организовывать для победителей кастинг? Смысл тогда организовывать региональный конкурс, если победительница не поедет? И прошедшие восемь участниц + шесть участниц из Астаны, Алматы и Шымкента, остаются 11 участниц, а их откуда возьмут? - написала Жанна.
Конкурсантка рассказала, что билеты на республиканский конкурс продаются ещё с начала октября. А конкурсов «Мисс Астана», «Мисс Шымкент» и «Мисс Туркестан» ещё не проводилось. Ранее, по словам Мисс Актау, участникам из регионов говорили, что конкурсанток соберут 9 ноября, и репетиции будут на протяжении девяти дней.
- Так много вопросов, и так мало ответов. Вот так вот лишили меня возможности представить свой любимый город, свою область. Но мы не унываем, все ещё впереди! - не теряет оптимизма Жанна.
Как рассказал региональный директор «Мисс Петропавловск» Нурлан Баукенов корреспонденту Tengrinews.kz, в результате в финал «Мисс Казахстан» не прошли победительницы и участницы из Петропавловска.
- После определения победительниц в городах дирекцией было заявлено о проведении республиканского полуфинала. Но с самого начала конкурсов по всей стране о полуфинале речь не шла, этот этап возник неожиданно для всех. После полуфинального минутного онлайн-собеседования посредством мессенджера мне было доведено до сведения, что ни одна из трёх титулованных девушек Петропавловска не подходит для участия в республиканском финале. Похожие ситуации возникли в шести других городах Казахстана, что является не просто беспрецедентным, но дискриминирующим решением, - заявил Баукенов.
При этом все участницы проходили различные этапы регионального конкурса, титулы им были присвоены компетентным жюри.
В дирекции «Мисс Казахстан» прокомментировали сложившуюся ситуацию с победительницами региональных конкурсов, которые не прошли в финал, сообщает Tengrinews.kz.
- Основной задачей конкурса является сохранение и пропаганда культурных и этнических основ нашего народа и приумножение культурного наследия. Помимо этого, конкурс стремится раскрыть не только внешность красавиц, но и показать их духовный мир и национальную самоидентичность. Сообщаем, что в этом году организаторы конкурса изменили подход в проведении кастинга мероприятия. Это направлено на повышение конкурентоспособности и прозрачности проведения конкурса. Повысились требования к региональным организаторам для проведения качественного кастинга. Также и к участницам конкурса, которым, помимо превосходных внешних данных, необходимо обладать безупречной репутацией и высоким уровнем интеллекта, ведь отобранная «Мисс Казахстан» станет новым лицом страны. Официально заявляем, что национальный конкурс красоты «Мисс Казахстан - 2022» региональным организаторам даёт лицензию для проведения региональных конкурсов красоты, но это не даёт гарантию, что их победительницы гарантированно выступают в финале конкурса красоты, - сообщили в пресс-службе конкурса.
Финал конкурса «Мисс Казахстан - 2022» состоится в середине ноября в Алматы.
Напомним, 9 октября была определена победительница конкурса «Мисс Актау-2022» - Жанна Кубышева.