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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:21

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Скандал вокруг короны: организаторов «Мисс Казахстан» раскритиковал адвокат из Актау

Ситуацию с несправедливым отбором участниц в финале конкурса «Мисс Казахстан-2022» прокомментировал актауский адвокат Айбек Суюндуков.

Фото со страницы в Instagram Жанны Кубышевой
В положение и внутреннюю документацию/правила отбора и участия в финале «Мисс Казахстан-2022» должны были быть внесены соответствующие изменения, с дальнейшим незамедлительным ознакомлением региональных директоров.

В противном случае, как заявил адвокат, в действиях организаторов «Мисс Казахстан-2022» усматривается одностороннее изменение условий исполнения обязательств, что в соответствии с нормой Гражданского кодекса РК считается недопустимым.

Скандал вокруг короны: организаторов «Мисс Казахстан» раскритиковал адвокат из Актау

Адвокат Айбек Суюндуков


- Чтобы называться Республиканским национальным конкурсом, полагаю, что необходимо, как минимум, обеспечить равное право на участие в нем представителей всех областей и городов без исключения. Иначе мероприятие должно именоваться по-другому, - отметил Айбек Суюндуков.


Напомним, победительница конкурса «Мисс Актау-2022» была определена 9 октября.

Позже «Мисс Актау-2022» пожаловалась в социальных сетях на несправедливость отбора в финал конкурса.



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