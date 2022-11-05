Скандал вокруг короны: организаторов «Мисс Казахстан» раскритиковал адвокат из Актау

Адвокат Айбек Суюндуков

- Чтобы называться Республиканским национальным конкурсом, полагаю, что необходимо, как минимум, обеспечить равное право на участие в нем представителей всех областей и городов без исключения. Иначе мероприятие должно именоваться по-другому, - отметил Айбек Суюндуков.