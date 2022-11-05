Скандал вокруг короны: организаторов «Мисс Казахстан» раскритиковал адвокат из Актау

Фото со страницы в Instagram Жанны Кубышевой
В положение и внутреннюю документацию/правила отбора и участия в финале «Мисс Казахстан-2022» должны были быть внесены соответствующие изменения, с дальнейшим незамедлительным ознакомлением региональных директоров.
В противном случае, как заявил адвокат, в действиях организаторов «Мисс Казахстан-2022» усматривается одностороннее изменение условий исполнения обязательств, что в соответствии с нормой Гражданского кодекса РК считается недопустимым.
Напомним, победительница конкурса «Мисс Актау-2022» была определена 9 октября.
Позже «Мисс Актау-2022» пожаловалась в социальных сетях на несправедливость отбора в финал конкурса.
В противном случае, как заявил адвокат, в действиях организаторов «Мисс Казахстан-2022» усматривается одностороннее изменение условий исполнения обязательств, что в соответствии с нормой Гражданского кодекса РК считается недопустимым.
Адвокат Айбек Суюндуков
- Чтобы называться Республиканским национальным конкурсом, полагаю, что необходимо, как минимум, обеспечить равное право на участие в нем представителей всех областей и городов без исключения. Иначе мероприятие должно именоваться по-другому, - отметил Айбек Суюндуков.
Напомним, победительница конкурса «Мисс Актау-2022» была определена 9 октября.
Позже «Мисс Актау-2022» пожаловалась в социальных сетях на несправедливость отбора в финал конкурса.
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