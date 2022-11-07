Вспышки ОРВИ нет: вопрос о дистанционном обучении школьников в Актау не поднимался

Фото из архива lada.kz
В Мангистауской областной многопрофильной детской больнице сообщили, что в Актау нет роста заболеваемости детей ОРВИ и гриппом.
- С 1 октября по 7 ноября всего ОРВИ заболели 11 детей школьного возраста, - сообщили в медучреждении.
Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау Асима Жарылгасова сообщила, что в Актау вопрос о дистанционном обучении не поднимался.
По данным Liter.kz, в Астане около 400 школьников были госпитализированы с диагнозом грипп и ОРВИ. В связи с этим в Минздраве заявили, что дистанционное обучение может вернуться в школы Казахстана.
Как пояснила глава управления эпиднадзора Роза Кожапова, на обучение в режиме онлайн класс будет переводиться в случае, если диагноз будет поставлен 30 процентам учащихся.
- С 1 октября по 7 ноября всего ОРВИ заболели 11 детей школьного возраста, - сообщили в медучреждении.
Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау Асима Жарылгасова сообщила, что в Актау вопрос о дистанционном обучении не поднимался.
По данным Liter.kz, в Астане около 400 школьников были госпитализированы с диагнозом грипп и ОРВИ. В связи с этим в Минздраве заявили, что дистанционное обучение может вернуться в школы Казахстана.
Как пояснила глава управления эпиднадзора Роза Кожапова, на обучение в режиме онлайн класс будет переводиться в случае, если диагноз будет поставлен 30 процентам учащихся.
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