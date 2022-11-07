У жителей Мангистау появится возможность покупки акций АО «КазМунайГаз»

По данным Алмасадама Саткалиева, КМГ намерен предложить для продажи 30,5 миллионов простых акций, что составляет до пяти процентов от общего количества выпущенных и размещенных акций.- Цена за одну акцию составит 8406 тенге. Прием заявок начнется 9 ноября. Приоритет будут отдаваться розничным инвесторам, срок приема заявок для них закончится 2 декабря 2022 года, для институциональных инвесторов срок заявок завершится 30 ноября, - сообщил Алмасадам Саткалиев.Алмасадам Саткалиев отметил, что приоритет будет отдаваться розничным инвесторам гражданам РК, тем самым будет обеспечиваться формат народного IPO.- Принято решение, что в течение трех лет будет зафиксирован минимальный уровень гарантированных дивидендов компании от 200 до 250 млрд тенге ежегодно, - отметил Алмасадам СаткалиевПолная информация будет размещена на сайтах «Самрук-Казына» и АО «КазМунайГаз».